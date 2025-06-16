CHP'li Bakan'dan Ali Yerlikaya'ya: 'Türkiye’de son beş yıl içerisinde yakalanan veya hakkında casusluk nedeniyle işlem yapılan yabancı uyruklu sayısı kaçtır'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, istihbarat servisleri için çalışan kişilerin sığınmacı olarak ülkelere sızdığına dikkati çekerek, bunun Türkiye’nin ulusal güvenliğini, kamu düzenini ve toplumsal istikrarını doğrudan etkileme riski konusunda uyardı. Bakan, konuyu Meclis gündemine de taşıyarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafında yanıtlanması istemiyle yazılı soru önergesi verdi. Bakan, şunları kaydetti:

"TÜRKİYE BİRÇOK ÜLEKDEN DÜZENSİZ GÖÇ AKIMLARINA MARUZ KALIYOR''

"Son dönemde İran İslam Cumhuriyeti’nde kamuoyuna yansıyan bilgilere göre, İsrail dış istihbarat servisi adına çalışan kişilerin bir bölümünün İran’a sonradan sığınan Afgan mültecilerden oluştuğu iddia edilmektedir. Bu durum, istihbarat örgütlerinin göç hareketlerini kullanarak hedef ülkelerde sızma ve operasyon yapma kapasitesine sahip olduğunu bir kez daha göstermiştir. Türkiye, hem transit hem de hedef ülke konumunda bulunması nedeniyle, uzun süredir başta Afganistan ve Suriye olmak üzere birçok ülkeden gelen düzensiz göç akımlarına maruz kalmaktadır. Afganistan’dan gelen sığınmacılar arasında kimlik ve geçmiş kontrolü yapılmadan Türkiye’ye giriş yapanların sayısı dikkat çekici boyuttadır. Böylesi bir göç dinamiği içerisinde istihbarat örgütlerinin faaliyet yürütme ihtimali, Türkiye’nin ulusal güvenliğini, kamu düzenini ve toplumsal istikrarını doğrudan etkileme riski taşımaktadır."

"ADLİ İŞLEM BAŞLATILAN SIĞINMACILAR VAR MIDIR?''

Bakan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yazılı olarak yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde şu soruları yönetti:

"Türkiye’de son beş yıl içerisinde yakalanan veya hakkında casusluk nedeniyle işlem yapılan yabancı uyruklu sayısı kaçtır? Bunların uyruklarına ve bağlantılı oldukları istihbarat servislerine göre dağılımı nasıldır? Afganistan’dan Türkiye’ye gelen sığınmacılar arasında güvenlik tehdidi oluşturduğu tespit edilen kişi sayısı kaçtır? Kaç kişi hakkında sınır dışı kararı verilmiş, kaçı uygulanabilmiştir? İran’da Mossad için çalıştığı tespit edilen bazı Afgan sığınmacılar olduğu iddiaları İçişleri Bakanlığı tarafından izlenmekte midir? Bu durum Türkiye açısından da benzer bir güvenlik riski anlamına gelmekte midir? Türkiye’ye yasa dışı yollardan giriş yapan Afganların güvenlik ve istihbarat sorgulaması ne ölçüde yapılabilmektedir? Geçmişte hangi örgütle bağlantılı olduğuna dair bir veri tabanı ya da ortak güvenlik havuzu mevcut mudur? Afganistan’dan gelen sığınmacılar içinde istihbarat riski taşıyan grupların tespitine yönelik MİT, EGM ve Göç İdaresi Başkanlığı arasında nasıl bir eşgüdüm sağlanmaktadır? Türkiye’de istihbarat bağlantılı faaliyet yürüttüğü şüphesiyle hakkında adli işlem başlatılan sığınmacılar var mıdır? Varsa uyruklarına göre dağılımı nedir?"