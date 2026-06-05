CHP'li Bakırlıoğlu'ndan Muhittin Böcek'in iddialarına ilişkin açıklama: 'Bu ifadeler Böcek'in değil Akın Gürlek'in ifadeleridir'

CHP Manisa İl Başkanlığı'nda, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in kamuoyuna yansıyan iddialarına ilişkin basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper ile CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu açıklamalarda bulundu. Özalper, Böcek'in iddialarını reddederek, söz konusu ziyaret sırasında kendisinin, milletvekillerinin ve il yöneticilerinin de bulunduğunu belirtti. Bakırlıoğlu ise Böcek'in son açıklamalarının daha önceki beyanlarıyla çeliştiğini savunarak, iddiaların gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.

"ASLA BAŞ BAŞA KALDIKLARI BİR ZAMAN DİLİMİ OLMADI"

CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, açıklamasında şunları söyledi:

"Muhittin Böcek'in; düne kadar 'Muhittin Abi' dediğimiz, benim de 'Muhittin Abi' dediğim Muhittin Böcek'in yaptığı açıklamalardan sonra bu açıklamayı yapmak durumunda kaldım. Çok kötü günlerden geçiyoruz. Kötülüğün içinden geçiyoruz, gerçekten kötülüğün içinden geçiyoruz. Çünkü Muhittin Böcek'in Manisa'ya geldiği gün milletvekillerim, Ferdi Başkanım, Demirhan, ben ve bütün il yöneticilerimiz hep birlikteydik. Burada bizi ziyaret etti. Ferdi'nin ofisinde bir çalışma yapıldı. Yapılan çalışma özellikle Annekart üzerine yapılan bir çalışmaydı. Projelerini anlattı. İşte o projelerden yola çıkarak biz nasıl projeler yapabiliriz, bunları konuştuk. Asla baş başa kaldıkları bir zaman dilimi olmadı.

Ancak yaptığı açıklamalar gerçekten hem bizi, hem Manisa'yı hem de Türkiye'yi çok üzdü. Olmayan, gerçek olmayan açıklamalar yaptı. Çünkü biz öyle zor süreçlerden geçtik ki; o geçtiğimiz süreçlerde, dün de söylediğim gibi, küçücük bir arabanın içerisindeydik biz. Küçücük bir araba, hatırlarsınız belki. En çok da arkadaşım hatırlar. İçinde dört ya da beş koltuğun olduğu bir arabanın içerisinde ilçeleri dolaştık. Arada bir saat, iki saat boşluğumuz olduğunda Ferdi, gerçekten o 1.95'lik boyuyla kıvrılır, minnacık olurdu. Üşürdü de üzerine bir şey örterdik. O koltukların üzerinde yatardı. Biz de dışarıda, ilçe binasında insanlarla bir araya gelirdik.

Yaşadık, gördük. Ferdi emek emek kazandı. Sokak sokak dolaştı, evine girmedi. Burada para değildi mesele. Ferdi'nin insanlığı vardı. Ferdi'nin gülen yüzü vardı. Ve emek vardı. Emekle kazanıldı. Bunlara cevap veremeyecek insanların, Ferdi'nin üzerinden böyle bir siyaset üretmesi, kendi paçalarını kurtarmak için yaptıkları şeyler asla kabul edilebilir şeyler değil."

"ÖLMÜŞ BİR İNSAN ÜZERİNDEN İFTİRA ÜRETECEK KADAR NASIL ALÇALABİLİRSİNİZ?"

Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ise Muhittin Böcek'in iftiracı konuma geldiği ve devamlı ek beyanlar vermek durumunda kaldığını belirterek, şunları söyledi:

"Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız iftiracı konumuna geldi ve devamlı ek beyanlar vermek durumunda kalıyor. Dün yine bir beyanda bulunmuş. Diyor ki Muhittin Böcek: 'Genel Başkan Özgür Özel'in talimatıyla Manisa'da, Ferdi Zeyrek'in bürosunda baş başa kaldığımız bir anda bir çantanın içerisinde 950 bin euro para verdim. Bu paranın nereye harcandığını bilmiyorum'. Özellikle şunu belirtiyor: 'Özgür Özel'in talimatıyla ben bu parayı verdim' diyor. Kim diyor bunu? Şu anda iftiracı pozisyonuna sokulmuş olan Muhittin Böcek. Başkanımın da biraz evvel belirttiği gibi, bizim de iyi ilişkiler içerisinde bulunduğumuz, geçmişte 'Muhittin abi', 'Muhittin Böcek Başkan' dediğimiz aynı Muhittin Böcek. Muhittin Böcek'in 2 Nisan 2026 tarihinde kendi el yazısıyla kamuoyuyla paylaştığı bir mektup var. Bu mektubu çoğunuz biliyorsunuz. Bu mektupta özetle şunu söylüyor: '6 defa aday oldum, 6 mazbata aldım. Allah'ıma şükür hiç kaybetmedim. 6 kez adaylık süreci yaşadım. Adaylık için 1 kuruş para verdiysem şerefsizim. Bana iftira atmak, karalamak için sizlere, Akın Gürlek Bakanımıza, kamuoyuna, sosyal medya dahil yazan çizenler bunu ispatlamazsa alçaktır, şerefsizdir, namussuzdur.' Biraz evvel Ferdi Zeyrek hakkında, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız hakkında; bir yıl önce kaybettiğimiz, Manisa'yı ve Türkiye'yi yasa boğan, elim bir kaza sonucunda kaybettiğimiz Ferdi Zeyrek için '950 bin euro para verdim' diye iftira atan Muhittin Böcek'in 2 Nisan tarihli beyanıdır bu. 'Eğer bir kuruş para verdiysem şerefsizim' diyor. Muhittin Böcek bundan bir ay önce bize haber gönderdi. Çünkü bu Manisa seyahatinden sonra Muhittin Böcek'in danışmanı, şoförü ve özel kalemi, sırf bu Manisa seyahati nedeniyle şu anda Silivri'de. Bize haber gönderdi ve dedi ki: 'Yahu vekilim, siz şahitsiniz. Orada herhangi bir para alışverişi olmadı, siz şahitsiniz. Bu insanlar benim şoförüm, benim danışmanım, benim özel kalemim. Aylardan beri Silivri'de yatmaktadır. Savcıyla, hâkimle görüşün'. Bunu diyen Muhittin Böcek, bugün Ferdi Zeyrek'e iftira atıyor. Diyor ki: '950 bin euro verdim'. Şimdi işin adını doğru koymak lazım. Bu beyanların hiçbir tanesi Muhittin Böcek'e ait değildir. Bu beyanlar, kendi mal varlığını açıklayamayan, böylesi bir acziyet içerisinde bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek'in ifadeleridir. Bu beyanlar onun ifadeleridir" dedi.

Bakırlıoğlu, şöyle devam etti:

"Biliyorsunuz, Mart 2026 tarihinde Akın Gürlek aynen şu ifadeleri kullandı: 'Muhittin Böcek davasında bir yargılama var. Muhittin Böcek 15 Ocak 2024 tarihinde Manisa ilinde bir benzinliğe uğruyor. Burada, biliyorsunuz, Özgür Özel'e kendi adaylığı konusunda bir para verdiği iddiası var. Bu konuda baz istasyonu çalışmaları da ortaya konuldu. Özgür Özel bence iki noktayı perdelemek istiyor. Birincisi asrın yolsuzluk davası, ikincisi de Muhittin Böcek'in 15 Ocak 2024'te kendisinin aday olması için Manisa'da bir benzin istasyonuna gidip para verme iddiası' diyor ve ilave ediyor: 'Muhittin Böcek'in itirafçı olma durumu vardı. Bunu Muhittin Böcek de aslında anlatacak da zamanı var'. Bunu kim diyor? Adalet Bakanı diyor. Ne zaman? Mart ayında söylüyor. Bakın, bunlar skandal ifadelerdir. Özetle şunu söylüyor: 'Biz Muhittin Böcek'e işkence ediyoruz. Daha çözülmedi ama az kaldı çözülecek'. Bu ifadenin Türkçesi budur. Daha sonra yaşananları biliyorsunuz. Bu beyanından sonra Muhittin Böcek'in oğlunun özel hayatıyla alakalı kamuoyuna servis edilen bilgiler ortaya çıktı. Bunları servis edenler de kolluktur, bakanlıktır, devlettir. Öyle bir hâle getirildi ki Muhittin Böcek adeta bir mankurt hâline getirildi. Önüne konulan her türlü ifadeyi imzalar hâle getirildi. Ne diyordu Sayın Bakan? 'Manisa'daki bir benzin istasyonunda önce 50 milyon dolar, sonra 20 milyon dolar para verildi'. Sonradan ortaya çıktı ki Özgür Özel o tarihte Manisa'da değil. Baz kayıtları dediler, baz kayıtları yok. Ferdi Zeyrek, bildiğim kadarıyla, 'Abi buraya geldik' diye konum atıyor. Benzinlikten Ferdi'nin ofisine gidiliyor. O gün biz de oradaydık. Bunu en iyi bilen de Muhittin Böcek. Çünkü bizi şahit olarak gösteriyor. 'Gidin savcıya anlatın' diyor. 'Bu insanlar boş yere içeride yatmasınlar' diyor. Buna dair fotoğraflar da var. Gizli saklı bir şeyimiz yok ki. Muhittin Böcek, Ferdi'nin satmış olduğu ofise gitti. Bakın arkadaşlar, Ferdi Zeyrek o ofisi neden sattı? Neden satmak zorunda kaldı? 950 bin euro para almış olan birisi ofisini neden satmak zorunda kaldı? İhtiyaçtan dolayı satmak durumunda kaldı arkadaşlar. Şimdi o iddia da çöktü.

"FERDİ ZEYREK'İ KENDİ PİS SİYASETİNİZE, PİS EMELLERİNİZE ALET ETMEYİN"

Daha sonra ne yaptırdılar biliyor musunuz Muhittin Böcek'e? 'Hani ben bir kuruş para vermedim, verdiysem şerefsizim' diyen Muhittin Böcek bir ifade vermek zorunda kaldı. Dedi ki: 'Oğluma talimat verdim. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne gitti. Şu tarihte orada altıncı katta, kime verdiğini bilmiyorum, birisine 1 milyon euro para verdi. Veli Ağbaba'ya verilmesi için'. Oğlunun ifadesi var: 'Evet gittim. Altıncı kata gittim. Kim olduğunu bilmiyorum. Veli Ağbaba'yla görüştüm mü? Hayır görüşmedim. O şahıs görüştü. Tanıyabilir misin? Tanıyamam. 1.70–1.75 boylarında birisiydi'. Daha sonra birisinin fotoğrafını gösterdiler: 'Bu mu?'. 'Evet bu'. O arkadaşı gözaltına aldılar. Yalnız şöyle bir durum var: 1.70–1.75 boylarında dedikleri şahıs 1.90–1.91 boylarında. Hiçbir şey uymuyor. Hiçbir şeyi uyduramadılar. 'Veli Ağbaba'nın danışmanı' dediler, 'köylüsü' dediler, 'akrabası' dediler. Geçmişte ilişkisi var ama son yıllarda ilişkiyi koparmış. Akrabası değil, köylüsü değil. Orası da çökünce tekrar işi Manisa'ya getirdiler. Ferdi Zeyrek'in adını kullanarak, kendisini koruyamayacak, kendisini savunamayacak olan; vefat etmiş canım kardeşimizin ismini kullanarak böyle iftira attırıyor Akın Gürlek. Yazıklar olsun. Böyle ahlaksızlık olur mu? Böyle terbiyesizlik olur mu? Böyle vicdansızlık olur mu? Yeter artık! Ferdi Zeyrek'i kendi pis siyasetinize, pis emellerinize alet etmeyin.

"DİYOR Kİ: "BEN KENDİ PARTİMİ TANIYAMIYORUM"

Akın Gürlek'e sesleniyorum: Bu kadar mı alçaldınız? Bu kadar mı vicdansızsınız? Ölmüş bir insanın, sene-i devriyesinde, onun üzerinden iftira üretecek kadar nasıl alçalabilirsiniz? Ama biz buna boyun eğmeyeceğiz. Buraya gelmeden önce Adalet ve Kalkınma Partisi'nde yıllarca siyaset yapmış birisiyle görüştüm. Diyor ki: 'Ben kendi partimi tanıyamıyorum. Bu yaşananları anlayamıyorum'. Ferdi'yi tanıyan birisi. O da ayıplıyor. Biz bu adaletsizliğe isyan ediyoruz."