CHP'li Başevirgen: 'İktidar, çiftçiyi düştüğü bu bataktan çıkarmak zorunda'

CHP Manisa Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Bekir Başevirgen, TÜİK’in Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi raporuna ilişkin yazılı açıklama yaptı.

TÜİK’in raporuna göre bile üstelik savaşın mazot üzerindeki etkilerinin henüz istatistiklere yansımamasına rağmen girdi maliyetlerindeki artışın korkutucu seviyelere geldiğini ifade eden Başevirgen, "TÜİK’in 20 Nisan tarihli raporuna göre Şubat ayında tarımsal girdi fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31,55 arttı, aylık ise yüzde 3,10 oranında artış yaşandı. TÜİK’e göre bile yıllık 31,55 maliyet artışı yaşayan çiftçilerimizin girdi maliyetleri reelde ise en az yüzde 50-60 oranında arttı. İktidar ise girdi maliyetleri altında ezilmelerine rağmen, fedakarlıklar içinde üretmeye devam eden çiftçilerimizi duymuyor, görmüyor, hiçbir destekte bulunmuyor" ifadelerini kullandı.

"GIDA ARTIK TÜM ÜLKELER İÇİN BİR MİLLİ GÜVENLİK MESELESİDİR"

Çiftçiye en çok maliyet yükü oluşturan kalemleri sıralayan Başevirgen, "Üreticilerimize en çok mali yük oluşturan kalemler ise geçen yıla göre yüzde 41,37 oranında artan veterinerlik harcamaları, yüzde 37,70 artışla yem, yüzde 36,89 artışla gübre ve yüzde 34,58 artışla tohumda yaşandı. Yani üreticimizin besicilik yapmak ya da mahsul almak için kullanması gereken tüm kalemlerde ki bu yüksek artış artık iktidar tarafından göz ardı edilemez. TÜİK’e göre bile yüzde 32’ye dayanan yıllık girdi maliyetleri, çiftçinin tarlasında daha fazla hissedilirken iktidar derhal çiftçinin hakkı olan desteği, çiftçiye vermelidir" diye konuştu.

Başevirgen, bu yüksek artışa henüz savaştan dolayı mazot fiyatlarındaki artışın istatistiklere yansımadığını da hatırlatarak, "Üstelik bu yüzde 32’ye varan artışta henüz ABD/İsrail-İran savaşının etkilerinden kaynaklanan mazot artışının yansımaları yer almıyor. Mazottaki fiyat artışının da girdi maliyetlerine yansımasıyla TÜİK’e göre bile korkunç bir tabloyla karşı karşıya kalacağız. Gıda artık tüm ülkeler için bir milli güvenlik meselesidir. Üretmeyen, gıdada dışa bağımlı olan ülkeler fakirleşmeye mahkumdur. İktidar ise göz göre göre bu bağımlığa yol açıyor" değerlendirmesini yaptı.

"TARIMDA GÖRMEDİĞİ İÇİN ŞEHİRLERE GÖÇ EDİYOR"

Çiftçinin borçlu ve her geçen gün üretimden uzaklaştığını da kaydeden Başevirgen, "Çiftçilerimizin banka ve finans kuruluşlarına 1 trilyon 400 milyar liralık borcu giderek büyüyor. Girdi maliyetlerini karşılamak için kredi çeken çiftçi, hasat sonrası borcunu kapatamıyor ve yeniden borçlanmak zorunda kalıyor. Bu kısır döngü, birçok üreticiyi tarımdan kopardı, koparmaya da devam ediyor. Bunun yanında özellikle genç nüfus tarımdan uzaklaşıyor. Kırsalda yaşayan gençler, geleceğini tarımda görmediği için şehirlere göç ediyor" açıklamasını yaptı.

İktidara üreticiye destek verilmesi için çağrıda da bulunan Başevirgen, "Tüm bu sorunlar birleştiğinde ortaya çıkan tablo net: Türkiye’de çiftçi üretiyor ama kazanamıyor. İktidar ise çiftçinin hakkını çiftçiye vermemekte ısrar ediyor. Tekrar tekrar uyarıyoruz. İktidar gıda güvenliğimizi sağlamak, çiftçiyi düştüğü bu bataktan çıkarmak zorunda. Çiftçiyi üretime teşvik etmek, gerekli destekleri sağlamak zorunda. Aksi takdirde ete hasret vatandaşımız, taneyle aldığı sebzeye, meyveye de ulaşamayacak" dedi.