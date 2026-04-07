CHP’li başkanlar toplandı: 'Halk her şeyi takdir ediyor'

CHP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne yapılan operasyon sonrası partinin il belediye başkanları geçen hafta sonunu Afyonkarahisar’da geçirdi. İlçe belediye başkanları, il belediye başkanları toplantıları gibi toplantıların bundan sonra daha sık bir şekilde devam edeceğini belirten CHP kurmayları, bu toplantılara belediye meclis üyelerinin de katılacağını belirtti.

Kurmaylar, “Bir yandan yaptığımız ve devam ettirdiğimiz hizmetleri konuşuyoruz bir yandan da gündemimiz olmaması gereken hapishane ziyaretleri, dava takipleri yapıyoruz. Şu an yerel yönetimler birimimize açılışı bekleyen 1300’den fazla proje için davetiye geldi. Yönettiğimiz belediyelerde yaşayan halk bu çalışmalardan memnun. Ve halk her şeyi takdir ediyor” ifadelerini kullandı.

CHP’li belediyelerin yerel seçimlerden bu yana iç denetim konusunda da uyarıldığını aktaran kurmaylar, “Göreve geldiğimizde zaten tüm belediyelere teftiş müdürü atanmasını ve iç denetim birimi kurulmasını istedik. Bir olumsuzluk varsa suç duyurusunda bulunulmasını söyledik. Özellikle yeni adalet bakanı göreve geldikten sonra kendisine yakın çalışma arkadaşlarından oluşan bir ekibi farklı illere atadı. Bir korku iklimi yaratılıyor. Ama bu bizim çalışma şeklimizi bozmayacak” diye konuştu.