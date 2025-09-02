CHP'li Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın yargılandığı 'böcek' davasında karar

“Belediye binasında böcek var” açıklamalarından sonra yargılanan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın davasının ikinci duruşmasında şikayetçi AKP'li eski İl Başkanı Hüseyin Menteş ve avukatı, Başkan Köksal’dan şikâyetçi olduklarını belirterek cezalandırılmasını talep etmişti.

Cumhuriyet Savcısı da “iftira atma” ve “suç uydurma” suçlarından Köksal’ın cezalandırılması yönünde mütalaasını yinelemiş, mahkeme ise sanık avukatlarına savunma için süre vermişti.

BERAAT KARARI

Afyonkarahisar 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Köksal hakkında bugün karar duruşması yapıldı. Duruşmada Köksal’ın avukatları son savunmalarını yaptı.

Mahkemede savcılık makamı Köksal’ın cezalandırılmasını istese de mahkeme Köksal hakkında beraat kararı verdi.