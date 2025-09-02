CHP’li belediye başkanının ailesinin evine ‘molotof’lu saldırı: Şüpheliler kaçtı, mahalleli kovaladı!

Muğla’nın Menteşe ilçesi Muslihittin Mahallesi’ndeki Çardak Apartmanı’nda yaşanan molotoflu saldırının ilk görüntüleri ortaya çıktı. Videolarda, apartman sakinlerinin yangını söndürmeye çalıştığı görülüyor.

Edinilen bilgiye göre, saldırıya uğrayan dairenin CHP’li Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras’ın ailesine ait olduğu öğrenildi.

Olay sırasında evde Başkan Köksal Aras’ın anneannesi ve dedesi bulunuyordu. Komşuların hızlı müdahalesi sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturmasını sürdürürken, başkanlar da olay yerine gelerek aileden bilgi aldı. Saldırganların yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

ŞÜPHELİLER KAÇTI, MAHALLELİ KOVALADI

Yaşanan saldırı sonrası çıkan yangına mahalle sakinleri müdahale ederken, şüphelilerin olay sonrası kaçışı ve çevredekilerin kovalaması bölgedeki bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.