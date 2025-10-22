CHP'li belediye başkanlarının hapsi isteniyor: İşte 10 maddede Aziz İhsan Aktaş iddianamesi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “Aziz İhsan Aktaş Çıkar Amaçlı Suç Örgütü” soruşturmasını tamamladı.

Aralarında çok sayıda belediye başkanının da bulunduğu 40’ı tutuklu toplam 200 kişi hakkında hazırlanan iddianame tamamlanarak İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunuldu.

İddianamede; Aziz İhsan Aktaş’a 704 yıla kadar, Beşiktaş Belediye Başkanına 415 yıla kadar, Avcılar Belediye Başkanına 18 yıla kadar, Esenyurt Belediye Başkanına 9 yıla kadar, Adana, Seyhan, Ceyhan, Adıyaman Belediye Başkanına 12 yıla kadar ceza istendi. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanının dosyası ise ayrıldı.

CHP'Lİ MURAT EMİR 10 MADDEDE AÇIKLADI

İddianame kamuoyunda tartışmalara neden olurken CHP Grup Başkanvekili iddianameyi 10 maddede açıkladı.

X hesabından açıklama yapan Emir, şunları kaydetti:

Aziz İhsan Aktaş soruşturmasında iddianame değil, siyasal kurgu metniyle karşı karşıyayız.

Bu metin, delil ve zaman çizelgesiyle kurulmak yerine, manşetlerle bir hikâye inşa ediyor.

Kim itiraf etti, kim ne dedi sorularıyla kamuoyu meşgul edilirken, asıl mesele yani olmayan fiil, fail, zaman ve delil bağı görünmez yapılmaya çalışıldı.

Madde madde anlatmak gerekirse:

Gündemi “itirafçı konuştu mu, kaç başkan tutuklu?” eksenine sıkıştırdılar; böylece olmayan delil ve zaman çizelgesi halı altına itildi. iftira yoğun, belge zayıf. Ayrıntı dış doğrulamayla kıymet kazanır; doğrulama yoksa gerisi hikâyedir. Dosya belirli isimler etrafında kuruldu; psikolojik üstünlük kurma yükü iftiracılara, cezai ağırlık CHP belediyelerine yüklendi. Bu kurgu, bireysel fiili değil siyasal yönelimi hedef alıyor ve “Siz değişim istiyorsunuz, demek ki kötü niyetiniz var” demeye getiriyor. İddianamenin dili hukuk dili değil, siyasal polemik dili. Kazanılan seçim için “Altın çağ”, partideki ağırlık için “örgütsel hâkimiyet”, “parti içi güç” gibi kavramlar mahkeme değil meydan üslubudur. İlk sayfalardaki “örgüt” tarifi, teknik çerçeve değil siyasal akıl ürünü. “Niyet yargısı”yla fiil yerine düşünceyi yargılamaya kalkıyorlar, hukuk böylece siyasetin sopasına dönüşüyor. “Örgüt nasıl büyüdü?” sorusunun cevabını sakladılar; çünkü cevabı, iktidarın kendisine çıkıyor. İktidar belediyeleri listede yok. Yüzlerce kurum dışarıda bırakılmış, sadece CHP içeride. Bu, “yolsuzluk belgesi” değil “seçici cezalandırma metni.”

Adalet değil, tasfiye kurgusu.