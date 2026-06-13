CHP’li belediyeler soruşturmalar kapsamında tutuklanırken, AKP’li belediye başkanı tutuksuz yargılandı: Hukukta çifte standart!

Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde 2024 yerel seçimlerinde AKP’den belediye başkanı seçilen Ekmel Cönger, yargılandığı rüşvet davasında hapis cezasına çarptırılmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından geçici tedbirle görevden uzaklaştırıldı. Cöngel’in soruşturma ve kovuşturma sürecince hiç tutuklanmaması ve/veya görevinden uzaklaştırılması siyasette tartışma konusu oldu.

1 MİLYON TL RÜŞVET ALDI

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında Keskin Belediyesi’nden Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) ve doğrudan temin yoluyla ihaleler alan “YTS” adlı inşaat firmasının sahibi Mustafa Yurtseven ile Cönger arasında usulsüz bir ilişki tespit edildi. Yapılan inceleme ve araştırmalarda, müteahhit Yurtseven’in hesabından Cönger’in kişisel banka hesabına toplam 1 milyon 203 bin TL para transferi yapıldığı saptandı. Savcılık, hazırladığı iddianamede bu paranın belediyeden sağlanan ihale kolaylıkları ve mal alımlarındaki usulsüzlükler karşılığında verilen bir “rüşvet” (menfaat) olduğunu belirtti.

MAHKEME HAPİS CEZASINA ÇARPTIRDI

Söz konusu dava Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Davada sanıklar suçlamaları kesin bir dille reddetti. Cönger, hesaplar arasındaki para trafiğinin rüşvet olmadığını, aralarındaki şahsi ticari ilişkiler ve bir “kefalet borcu” transferi olduğunu öne sürdü. Ancak mahkeme heyeti, bu savunmaları yaşamın olağan akışına ve ihale mevzuatındaki usulsüzlüklere aykırı bularak rüşvet suçunun işlendiğine hükmetti. Mahkemenin 8 Haziran’da açıkladığı karar kapsamında, Cönger’e “rüşvet alma suçundan” 5 yıl 2 ay 15 gün, Müteahhit Yurtseven’e ise “Rüşvet Verme” suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

CÖNGER’E SİYASİ YASAK DA GETİRİLDİ

Mahkeme ayrıca her iki isim hakkında da kararın kesinleşmesinin ardından uygulanmak üzere kamu görevlerinden ve siyasi haklardan yoksun bırakılma (siyasi yasak) cezası verdi. Cönger hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirilirken, davanın istinaf aşaması devam ettiği için tutuklama kararı çıkmadı.

BAKANLIK 3 GÜN GECİKTİ

İçişleri Bakanlığı ise mahkemenin mahkumiyet ve siyasi yasak kararından ancak 3 gün sonra devreye girdi. Bakanlık, anayasanın 127. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47. maddesine dayanarak Ekmel Cönger’i geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

‘İMAMOĞLU’NDA BUNUN YÜZDE 1’'İ VARSA’

Cöngel’in tutuksuz yargılanmasına ilişkin kovuşturma aşamasında muhalafet ise tepki göstermişti. CHP’nin seçilmiş lideri Özgür Özel 5 Mayıs’taki grup toplantısında; CHP’li belediye başkanlarının en ufak bir iddiada bile hızla tutuklandığını veya yerlerine kayyum atandığını anımsatarak; “İşte ‘ikili hukuk’ dediğimiz bu. Bu kadar kanıt onda varken o tutuksuz, bir tek kanıt olmaksızın duydumla, gördümle... Onu da bırak Onursal Adıgüzel’de ‘Hiçbir kanıt bulamadım, kendini iyi gizlemiş olabilir, yine de tutuklayın’ deyip tutuklamayla yürüyorsunuz. Ekrem İmamoğlu’nda bunun yüzde 1’'i varsa 100 yıl yatalım. Yok kardeşim, yok” tepkisini göstermişti.

‘KIRIKKALE’YE ÖZGÜRLÜK AMA İSTANBUL CEZAEVİNDE’

Grup Başkanvekilliği’nden alınan Ali Mahir Başarır 10 Mayıs’taki Meclis açıklamasında; Cönger için şunları söylemişti: “Ben bir ceza hukukçusu olarak bu arada tutuksuz yargılamayı savunan birisiyim. Orada rüşvetle yargılayacaksın, beş yıl iki ay ceza isteyeceksin bir gün gözaltına almayacaksın, burada suçsuz günahsız insanları tutuklayacaksın. Olacak şey değil. O yüzden makam, güç, mevkiyi gözetmeksizin herkes yargılansın, tutuksuz yargılansın, deliller toplansın eğer o delillere göre hüküm kuruluyorsa ona göre insanlar hüküm giysin ve cezaevine girsin. Ama peşin tutuklama işte böyle bir durumu, Kırıkkale’ye özgürlük ama İstanbul Belediye Başkanımız, Cumhurbaşkanı adayımız cezaevinde. Bu olacak şey değil.”