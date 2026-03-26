CHP’li Bulut’tan ‘Torlak’ tepkisi: ‘Keyfiliğin göstergesi’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, uyuşturucu soruşturmasında adı geçtikten sonra İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörlüğü görevinden istifa eden Furkan Torlak hakkındaki iddialarla ilgili Cumhuriyet’e konuştu. Torlak’ın resmi bir görevi olmadan Adalet Bakanlığı’nda bir oda sahibi olduğunu söyleyen Bulut “Resmi olarak Adalet Bakanlığı Basın Müşaviri olamamasına rağmen bakanlıkta kendisine oda tahsis edilmesi, başlı başına bir skandaldır. Devlet ciddiyetiyle bağdaşmayan bu tablo, kurumsal yapının nasıl keyfiliğe teslim edildiğinin açık göstergesidir” ifadelerini kullandı.

‘FOTOĞRAF VERME, GERÇEĞİ ÖRTME ÇABASI’

“Daha da vahimi, hiçbir resmi yetkisi bulunmamasına rağmen bakan adına hareket ederek gazetecileri arayıp ‘Bakanımızın yanında olduğunuzu gösteren paylaşımlar yapmazsanız bizden değilsiniz’ şeklinde açıkça baskı kurmaya çalışmasıdır” diyen Bulut “Bu, basın özgürlüğüne yönelik kabul edilemez bir müdahaledir ve düpedüz gözdağıdır. Gazetecileri hizaya sokmaya çalışan bu anlayış asla kabul edilemez” değerlendirmesini yaptı.

Gazetecilerin Adalet Bakanlığı’na “bayramlaşma” bahanesiyle çağırıldığı ancak bu sırada Adalet Bakanı Akın Gürlek’e soru sorma imkanı verilmediğiyle ilgili tartışmalara da değinen Bulut “Genel Başkanımız Özgür Özel’in ortaya koyduğu somut belge ve iddialara yanıt vermek yerine, kurgulanmış soru-cevap metinleriyle kamuoyunu oyalamaya çalışmaları ise sorunun ciddiyetini daha da artırmaktadır. Apar topar düzenlenen sözde ‘sohbet toplantıları’yla gazetecileri bakanlığa çağırıp sadece fotoğraf vermek, gerçeği örtme çabasından başka bir şey değildir” dedi.

Bulut “Yapılması gereken son derece açıktır: Sayın Bakan, tüm taşınmaz varlıklarını eksiksiz, açık ve denetlenebilir biçimde kamuoyuyla paylaşmalıdır. Ayrıca gazetecilere yönelik örtülü tehdit dilinden derhal vazgeçilmelidir” diye konuştu.