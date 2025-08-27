CHP'li Burhanettin Bulut'tan MSÜ mezuniyet törenine ilişkin açıklama

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı.

MSÜ mezuniyet törenine dikkati çeken Bulut, şunları kaydetti:

"Korku dağları aştı. Milli Savunma Üniversitesi, kılıç çatma töreninde genç teğmenlere 'Mustafa Kemal’in askerleriyiz' dedirtmemek için yasak üstüne yasak yağdırdı: Teğmenlere kendi aralarında kutlama yasak, 30 Ağustos’a kadar okula giriş yasak, tören sonrası sahaya inmek yasak, akıllı telefon yasak, ailelere giriş için kod zorunluluğu, törene katılacak aile sayısına sınırlama.

Atatürk’ün adından bile korkanlar bilsin: Bu ordunun ebedi başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür. Ne yaparsanız yapın, Atatürk’ü ne bu topraklardan ne de milletin kalbinden silemeyeceksiniz."