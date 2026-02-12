CHP’li Çiftci, Akın Gürlek’in bakanlığa atanmasını Cumhuriyet’e değerlendirdi: ‘İstanbul’daki anlayışını Türkiye’ye yayacak’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’in Adalet Bakanı olarak atanmasını Cumhuriyet’e değerlendirdi. Gürlek’in İstanbul’da yaptıklarının Türkiye genelinde yapacaklarına yönelik fikir verdiğini söyleyen Çiftci “İstanbul’daki belediyelere yaptıklarıyla, Can Atalay dosyasından Canan Kaftancıoğlu dosyasına kadar hukuk nasıl katledilir bize gösteren birisi. Gizli tanık kullanma, isimlerini değiştirme, cumhurbaşkanının ‘Ahtapotun kolları’ ifadesini iddianameye koyma gibi şeylere baktığınızda yargının ne kadar siyasetin maşası olduğunu gösteren bir kişi. Bu kişinin Adalet Bakanlığına oturtulması, cumhurbaşkanının ‘Ben bu anlayışı bütün ülkeye benimseteceğim’ demesidir” dedi.

‘KİMLERE NE TALİMAT VERECEK?’

Daha önce her zaman “Bu ülkede hâlâ yargıya, adalete, hukukun üstünlüğüne inanan hakim ve savcılar var” gibi yorumlar yaptıklarını anımsatan Çiftci “Şimdi öyle birisi bakan oldu ki kimlere nasıl talimat verecek, endişe verici bir durum. İstanbul’da İBB, Aziz İhsan Aktaş iddianamesi sürecinde insanların iftiracılığa nasıl sevkedildiğini görmüştük. Şimdi aynı şeyin bütün ülkede olmaycağının garantisini kim verecek? Kimse veremez. Erdoğan ‘Artık seçimlerle değil, yargı eliyle bir rejim kuruyorum’ diyor” ifadelerini kullandı. “AYM kararlarını tanımayan mahkemeyi alkışlayan birinden bahsediyoruz” diyen Çiftci “Yılmaz Tunç her seferinde ‘Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir’ diyordu. Şimdi Gürlek onu bile diyemeyecek. Çünkü verdiği kararlarla üstünlerin hukuku olacağını defalarca gösterdi” değerlendirmesini yaptı.

‘DAVALAR SİYASİ OLARAK SÜRECEK’

Bu atamanın İstanbul’daki davaların gidişatını nasıl etkileyeceğini yorumlayan Çiftci, şunları kaydetti:

“Muhtemelen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına atanacak kişi, kendi talimatıyla hareket edecek biri olacaktır. Nihayetinde orada kadrolaşmıştı. Erdoğan İstanbul’da bir sistem kurdu, o şimdi işliyor. Onu bozdurmayacaklardır. Biz ‘Bu bir siyasi davadır, bu kişi siyasi bir kişidir, başsavcı olamaz’ derken şimdi bir de bakan yapılması davaların ne kadar siyasi olduğunun göstergesidir. Dolayısıyla o dava yine siyasi olarak devam edecek. Erdoğan bu davaların peşini, en büyük siyasi rakibini bırakır mı? Ama bu atamayla davaların siyasiliği bir kere daha kanıtlandı.”

KURULTAY DAVASI GİBİ TARTIŞMALAR TEKRAR OLUR MU?

“İstanbul’da il başkanlığı davasında parti aleyhine kararlar olmuştu ama kurultay davasından olumlu kararlar çıkmıştı. Bundan sonra bu konularda tekrar tartışmalar olur mu?” sorusunu yanıtlayan Çiftci “Olmayacağının garantisi yok. HSK bağımsız bir kurul değil. Adalet Bakanı o kurulun başkanı. Doğal hakim ilkesinin katledileceğine ilişkin emareleri İstanbul’da gördük. Hani hakim savcı teminatı. Ne kadar hukukun üstünlüğünü korumaya çalışan kişi var, göreceğiz. Yapmama ihtimali yok, çünkü bu amaçla başsavcı oldu ve bugün bu amaçla bakan yapıldı” yanıtını verdi.

‘SEÇİM KOŞULLARI YOKSULLUKTAN OLUŞTU’

Hem İçişleri Bakanlığı’na hem de Adalet Bakanlığı’na yapılan atamalar sonrası yapılan “Bunlar iktidarın erken seçim hamleleri mi?” yorumlarını da değerlendiren Çiftci “Bu süreçte iki önemli bakanlığa taraf olduğunu saklamayan isimler getirildi. Ancak erken seçim koşulları zaten oluştu. İki bakan değişti diye oluşmadı. Bu ülke iktidar partisi tarafından yönetilemiyor. Emeklinin, emekçinin hali ortada. İnsanlar yoksulluk içinde. Erken seçim için asıl koşullar bunlardır” dedi.

‘BAKAN DA ARAŞTIRMADAN MUAF DEĞİL’

Son olarak CHP’nin Gürlek hakkında Hakimler Savcılar Kurulu’na yaptığı şikayetlerin bu atamadan nasıl etkileneceğini yorumlayan Çiftci “Yaptığımız şikayetlerin hepsi hâlâ ayakta. Mesela geliriyle mal varlığının örtüşmediğini söylemiştik. İkinci bir gelir elde ettiği için başvurmuştuk. Savcılığı bitse bile bunların araştırılması gerekir. Bakan da bundan muaf değildir. HSK daha önce başvurularımızı reddederek tutumunu göstermişti. Bundan sonra da bu tutum artarak devam edecektir” dedi.