CHP'li Cumhur Uzun, Bakan Işıkhan'a İŞKUR başvurularına siyasi müdahale iddialarını sordu

CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a Muğla’nın Dalaman ilçesinde İŞKUR İşgücü Uyum Programı kapsamında kamu kurumlarına personel alım sürecinde İŞKUR ilanının alıntılanarak "başvuruların AK Parti İlçe Başkanlığı'na da yapılabileceği" yönünde bir paylaşım yapıldığı, söz konusu paylaşımın daha sonra kaldırıldığı iddialarını sordu.

CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, Muğla’nın Dalaman ilçesinde İŞKUR İşgücü Uyum Programı kapsamında kamu kurumlarına personel alım sürecinde; İŞKUR ilanının alıntılanarak "başvuruların AK Parti İlçe Başkanlığı'na da yapılabileceği" yönünde bir paylaşım yapıldığı ve bu paylaşımın sonradan kaldırıldığı iddiasını TBMM gündemine taşıdı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi veren Uzun, söz konusu tablonun kamu istihdam süreçlerinde müdahale algısını büyüttüğünü ve devlete duyulan güveni zedelediğini vurgulayarak, sürecin bütün boyutlarıyla şeffaf biçimde açıklığa kavuşturulmasını istedi.

"AKP İL VE İLÇE BAŞKANLIKLARI DEVLETİN İSTİHDAM OFİSLERİ DEĞİLDİR"

Önergede, Dalaman’daki alıma ilişkin İŞKUR’un resmî ilanında e-Şube/İŞKUR birimleri dışında bir başvuru kanalı gösterilip gösterilmediği, ilçe başkanlığına yönlendirme içerikli paylaşım iddiasının Bakanlık ve İŞKUR tarafından tespit edilip edilmediği ve tespit varsa hangi işlem ve uyarıların yapıldığını soran Uzun, "Bu iddialar açıklığa kavuşturulmalıdır. AKP İl ve İlçe başkanlıkları devletin istihdam ofisleri değildir. Kamuya personel alımları herhangi bir siyasi partinin siyaset yapma aracı olarak kullanılamaz. Devlet tüm vatandaşlarına eşit yaklaşmalıdır ve personel alımları parti üyeliğine göre değil liyakate dayalı olarak yapılmalıdır" dedi.

Uzun, "rehberlik/bilgilendirme" adı altında üçüncü kişiler üzerinden yönlendirmeye ilişkin standart ve sınırların netleştirilmesi, vatandaşın başvuru iradesini etkilemeyecek kontrol mekanizmalarının açıklanmasını talep ederek, ayrıca başvurucu adayların kimlik/iletişim bilgileri gibi kişisel verilerinin resmî kanal dışına taşınması riskinin oluşup oluşmadığı, oluştuysa risk analizi yapılıp yapılmadığı ve hangi teknik-idari tedbirlerin alındığı sorularına yanıt istendi.

CHP'li Uzun, benzer tartışmaların tekrarını önlemek için İŞKUR ilan paylaşımlarında "tek resmî başvuru kanalı" vurgusunu güçlendiren ve "siyasal arayüz izlenimi" doğuran yönlendirmeleri engelleyecek kurumsal bir genel talimat-iletişim kılavuzu yayımlanmasının planlanıp planlanmadığını da sordu.