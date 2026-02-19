CHP'li Deniz Yavuzyılmaz açıkladı: Adana-Gaziantep Otoyolu'nun özelleştirilmesi demek geçiş ücretinin 415 TL'ye çıkması demektir

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, AKP'nin özelleştirmeyi planladığı otoyollardan birinin de Adana-Gaziantep Otoyolu olduğunu belirtti.

Yavuzyılmaz, 102 TL olan geçiş ücretinin özelleştirme sonrası 415 TL'ye çıkmasının beklendiğini ifade etti.

Yavuzyılmaz, "Açık ve net! Bu özelleştirme planı, vatandaşın cebini delme planıdır!" dedi.

"ARADAKİ FARK 4 KAT"

Yavuzyılmaz'ın X hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

"Tüm vatandaşlarımızın dikkatine! AKP’nin 25 yıllığına özelleştirmeyi planladığı kamunun işlettiği otoyollardan biri de; KGM Çukurova Otoyolları bünyesindeki Adana-Gaziantep Otoyolu.

Güzergahı: Adana-Osmaniye-Gaziantep

Uzunluğu: 157 km.

Geçiş ücreti: 102 TL

Bu özelleştirme gerçekleşirse, araç geçiş ücretine yapılması beklenen zam oranı yüzde 300. Peki nasıl? 2026 yılı itibariyle; Karayolları 5.Bölge’de, kamunun işlettiği, Adana-Gaziantep Otoyolu’ndaki araç geçiş ücreti kilometre başına 0,65 TL. En yakın karayolları bölgesinde bulunan, Yap-İşlet-Devret modeliyle yandaş şirketlerin işlettiği; Ankara-Niğde Otoyolu’nun araç geçiş ücreti kilometre başına 2,64 TL. Aradaki fark 4 kat!

KGM Çukurova Otoyolları bünyesindeki Adana-Gaziantep Otoyolu’nun özelleştirilmesi demek; Şu anda 102 TL olan araç geçiş ücretinin, 415 TL’ye çıkması demektir. Açık ve net! Bu özelleştirme planı, vatandaşın cebini delme planıdır!"