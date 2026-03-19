CHP’li Emir’den Gürlek’e: '24 saattir tek bir açıklama yok'

CHP Genel Başkanı Özel, Adalet Bakanı Gürlek'e ait olduğu ileri sürülen bir evin ödeme planına ilişkin belge açıklamıştı. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, belgeyi hatırlatarak sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Neredeyse 24 saat geçti, Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten belgeye ve taşınmazlarına dair tek bir açıklama dahi gelmedi.

Resmi yetkisi olmayan ancak bakanlıkta odası olan Furkan Torlak, çok sayıda gazeteciyi ve fenomeni tek tek arayıp baskı yapmasına rağmen, kimse kılını kıpırdatıp bir destek tweeti bile atamıyor.

24 saattir bu belgeleri reddedecek tek bir argüman bile üretemediler.

Tekrarlayayım; bu senetler nasıl ödendi, vergiler ödendi mi, taşınmaz hareketlerinin kaynağı ne? Tüm taşınmazlar hareketleri açıklanacak mı?

Yoksa bu suskunluk belgelerin kabulü mü?"