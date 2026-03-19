Cumhuriyet Gazetesi Logo
CHP’li Emir’den Gürlek’e: '24 saattir tek bir açıklama yok'

19.03.2026 22:38:00
Güncellenme:
ANKA
Takip Et:
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Adalet Bakanı Akın Gürlek'e ait olduğu öne sürülen bir evin ödeme planına ilişkin belgeyi hatırlatarak, "Neredeyse 24 saat geçti, Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten belgeye ve taşınmazlarına dair tek bir açıklama dahi gelmedi" dedi.

CHP Genel Başkanı Özel, Adalet Bakanı Gürlek'e ait olduğu ileri sürülen bir evin ödeme planına ilişkin belge açıklamıştı. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, belgeyi hatırlatarak sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Neredeyse 24 saat geçti, Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten belgeye ve taşınmazlarına dair tek bir açıklama dahi gelmedi.

Resmi yetkisi olmayan ancak bakanlıkta odası olan Furkan Torlak, çok sayıda gazeteciyi ve fenomeni tek tek arayıp baskı yapmasına rağmen, kimse kılını kıpırdatıp bir destek tweeti bile atamıyor.

24 saattir bu belgeleri reddedecek tek bir argüman bile üretemediler.

Tekrarlayayım; bu senetler nasıl ödendi, vergiler ödendi mi, taşınmaz hareketlerinin kaynağı ne? Tüm taşınmazlar hareketleri açıklanacak mı?

Yoksa bu suskunluk belgelerin kabulü mü?"

 

İlgili Konular: #CHP #Murat Emir #Akın Gürlek