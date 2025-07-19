CHP'li Emir'den zeytinlik yasasına tepki: ‘AKP, halkın ağacını şirketlere satmıştır’

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM), kamuoyunda büyük tepkilere yol açan ve "Talan yasası" olarak anılan düzenlemeye onay çıktı. Yeni yasa, zeytinlik alanlarda madencilik ve enerji şirketlerine açıyor. Kanun, 199 red oyuna karşı 255 milletvekilinin oyu ile kabul edildi.

Yeni yasayla birlikte, maden sahaları ile kesişen zeytinliklerin taşınmasına yeşil ışık yakıldı. Bu taşınma karşılığında, kesilen veya taşınan ağaçların en az iki katı kadar yeni zeytin ağacının başka bölgelerde dikilmesi şart koşuluyor.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, zeytinlikleri madenciliğe açacak kanun teklifine ilişkin olarak ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Üç şirkete süper izinle zeytinleri katletmek için koordinatlarına kadar belli olan adrese teslim kıyım yasasını alelacele oy çokluğuyla meclisten geçirdiler! Günlerce sabaha kadar çalıştırdıkları yüce meclisi bu yasa uğruna hiç utanmadan oyaladılar. Aceleleri vardı, çünkü suçluların telaşı içerisindeler. Zeytinleri, köylüleri toprağından söküp atacak olan karara evet derken kaldırdığınız ellerinizi hangi tekliflerle kirlettiniz? AKP, bu kıyımın dördüncü ortağıdır. Çünkü şirketlere ihale çoktan verilmiş!

"ACELE KAMULAŞTIRMAYLA TOPRAĞINA EL KOYDUĞUNUZ KÖYLÜLER NEREYE GİDECEK?"

Günlerdir Meclis önünde yatan köylüyü görmediler, toprağa, zeytin ağacına sarılıp iş makinelerine karşı etten duvar olan, kıymayın diye feryat eden halktan utanmadılar. Acele kamulaştırmayla toprağına el koyduğunuz köylüler nereye gidecek? Bin yıllık ağacı nereye taşıyorsun? Taşımak demek kesmek demek, doğrudan kıyım demek! "Zarar verilmeyecekmiş, yerine iki katı dikilecekmiş'. Bin yıllık ağacı kestiğinde yerine dikeceğin 20 yıl ürün vermeyecek fidanla köylü ne yiyecek? Millete değil, sermayeye hizmet eden bu yasa resmen yolsuzluğun yasası, rüşvetin kılıfıdır! AKP, halkın ağacını şirketlere satmıştır! Bu millet sizi, yediğiniz haramla, sattığınız doğayla, çaldığınız gelecekle yargılayıp, kangren gibi yapıştığınız bağrından söküp atacak."