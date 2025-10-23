Cumhuriyet Gazetesi Logo
CHP'li gençlerden Hacettepe'deki yemekhanede rezervasyon uygulamasına dava

23.10.2025 19:47:00
Güncellenme:
ANKA
CHP Ankara Gençlik Kolları, Hacettepe Üniversitesinde yemekhanede başlatılan rezervasyon uygulamasına karşı idari işlemin iptali için dava açtıklarını duyurdu.

CHP Gençlik Kolları'ndan yapılan açıklamada, "Hacettepe Üniversitesinde gözaltına alınan Genel Merkez Üniversite Birimleri Genel Koordinatörümüz Furkan Sargın ile yemekhanedeki rezervasyon uygulamasına karşı idari işlemin iptaline yönelik dava açtık" ifadeleri yer aldı.

İlgili Konular: #CHP