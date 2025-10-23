CHP Gençlik Kolları'ndan yapılan açıklamada, "Hacettepe Üniversitesinde gözaltına alınan Genel Merkez Üniversite Birimleri Genel Koordinatörümüz Furkan Sargın ile yemekhanedeki rezervasyon uygulamasına karşı idari işlemin iptaline yönelik dava açtık" ifadeleri yer aldı.
CHP'li gençlerden Hacettepe'deki yemekhanede rezervasyon uygulamasına dava
CHP Ankara Gençlik Kolları, Hacettepe Üniversitesinde yemekhanede başlatılan rezervasyon uygulamasına karşı idari işlemin iptali için dava açtıklarını duyurdu.
23.10.2025 19:47:00
Güncellenme:
ANKA
