CHP'li Gezmiş, engelli yurttaşların sorunlarını Meclis gündemine taşıdı

CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada engelli bireylerin karşı karşıya kaldığı sorunları gündeme getirdi.

Engelli yurttaşların eğitim, istihdam ve sosyal haklar alanında önemli güçlükler yaşadığını belirten Gezmiş, özel eğitime erişimdeki eşitsizliklere, atama bekleyen engelli öğretmenlerin durumuna ve kamu kurumlarında çalışan engelli personelin karşılaştığı sorunlara dikkat çekti.

Artan medikal malzeme fiyatlarının engelli bireyler ve aileleri üzerinde ciddi bir yük oluşturduğunu ifade eden Gezmiş, engelli aylıklarının da yaşam maliyetleri karşısında yetersiz kaldığını söyledi.

Engelli vatandaşların yardım değil, anayasal ve yasal haklarının hayata geçirilmesini talep ettiğini vurgulayan Gezmiş, bağımsız yaşam hakkı, erişilebilir eğitim ve eşit istihdam olanaklarının sosyal devlet anlayışının temel gereklilikleri arasında yer aldığını kaydetti.

Hak temelli politikaların hayata geçirilmesi çağrısında bulunan Gezmiş, engelli bireylerin toplumun her alanında eşit yurttaşlar olarak var olabilmesi için mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti.