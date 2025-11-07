CHP’li Gökan Zeybek: “Adaletin terazisi bozulmuştur”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, partinin Bilgi İşlem Sorumlusu Orhan Gazi Erdoğan’ın tutuklanmasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Zeybek, bazı medya kuruluşlarının “tutuklandı” haberleriyle algı operasyonu yaptığını belirterek, “Adını anmaya bile gerek duymadığımız bazı yayın organları, partimizin Bilgi İşlem Sorumlusu Orhan Gazi Erdoğan’ı hedef alarak, “tutuklandı” manşetleriyle türlü algı operasyonlarına girişmişlerdir" dedi.

Zeybek, "Adaletin terazisi bozulmuştur" diyerek duruma tepkisini gösterirken, "Adını anmaya bile gerek duymadığımız bazı yayın organları, partimizin Bilgi İşlem Sorumlusu Orhan Gazi Erdoğan’ı hedef alarak, 'tutuklandı' manşetleriyle türlü algı operasyonlarına girişmişlerdir. Ve Orhan Gazi Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediyemize yönelik sözde “Veri Uygulaması” soruşturması kapsamında tutuklanmıştır. Parti emekçilerimizin, belediyelerimizin ve halkın iradesinin hedef alınmasına asla sessiz kalmayacağız. Hukuk siyasetin gölgesine teslim edilmiştir. Orhan Gazi Erdoğan yalnız değildir." ifadelerini kullandı.