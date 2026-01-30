CHP'li Günaydın'dan troll tepkisi: 'Allah rakibin bile ahlaklısını ve akıllısını versin'

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda kendisine yönelik organize bir trol saldırısı yürütüldüğünü belirterek sert tepki gösterdi.

Günaydın, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında CHP iktidarında yargı bağımsızlığını güçlendirmeye yönelik önerilerini anlattığını hatırlattı. Buna rağmen açıklamalarının bağlamından koparılarak “yargıyı tehdit etti” iddiasıyla servis edildiğini ifade eden Günaydın, paylaşılan videoların tek merkezden yönetildiğini savundu.

Paylaşımında, trol hesapların aynı yerden kırpılmış 21 saniyelik videoyu, aynı ifadelerle dolaşıma soktuğunu vurgulayan Günaydın, “Merkez aynı gökdelen, trollerin hepsi besleme. Yani bunların hepsi maalesef devletten maaşlı” ifadelerini kullandı.

Günaydın, basın toplantısında dile getirdiği başlıkları da tek tek sıraladı. Buna göre CHP iktidarında Adalet Bakanı’nın Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanı olmaktan çıkarılacağını, yargı mensuplarının tarafsızlığını simgeleyen cüppelerdeki parti rozetlerinin kaldırılacağını ve anayasa değişikliğiyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin değiştirileceğini söyledi.

Amaçlarının yargı üzerinde yürütmenin baskısını sonlandırmak olduğunu belirten Günaydın, “Yasama, yürütme ve yargı arasındaki denge ve denetleme sistemini kuracağız” dedi.

Paylaşımını “Allah rakibin bile ahlaklısını ve akıllısını versin” sözleriyle tamamlayan Günaydın, kendisine yönelik kampanyayı “ahlaki ve entelektüel zavallılık” olarak niteledi.

İŞTE O PAYLAŞIM

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın sosyal medya x paylaşımı:

"Aşağıda, güncel bir trol saldırısının fotoğraflarını bulacaksınız.

“Tek merkezden yönetilen saldırı, şekli ve içeriğiyle, ahlaki ve entellektüel zavallılığın açık göstergesi niteliğindedir.

Sakince açıklayalım:

Bugün Meclis’te yaptığım Basın Toplantısı’nda, CHP iktidarında yargının bağımsızlığını sağlamak için yapılacakları sıralıyorum;

1- Adalet Bakanı HSK Başkanı olmaktan çıkarılacak,

2- Cüppelerden rozetler (parti bağımlılığını simgelemek için kullanılıyor) sökülecek,

3- Anaysa değişikliğiyle tek adam rejimini kuran Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sitemi değiştirilecek..

Yani “CHP iktidarında Adalet Bakanı HSK’yı ve yargıç savcıları baskılayamayacak, adalet mensupları tarafsız olacak ve hiçbir partinin destekçisi olmayacak, yasama-yürütme-yargı arasındaki denge denetleme sistemi kurulacak” diyorum.

Zavallı troller bu sözleri, “yargıyı tehdit etti” sloganıyla sistemli olarak yayıyorlar..

Hepsinde ilk cümlesi aynı yerden eksiltilmiş 21 saniyelik video, hepsinde aynı sözler.

Merkez aynı gökdelen, trollerin hepsi besleme.

Yani bunların hepsi, maalesef “devletten” maaşlı..

Yazık.

Trolünden iletişimcesine, başkanına, hepsinin seviyesi bu kadar..

“Allah rakibin bile ahlaklısını ve akıllısını versin” diye boş yere dememişler..”