CHP’li Gürer: 'Ekonomi saraylardan değil, halkın pazardan eve ne alabildiğiyle ölçülür'

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Altunhisar ilçe pazarından sonra Bor ilçesinde kurulan Bor Salı Pazarı’nda bir araya geldiği esnaf ve vatandaşların sorunlarını dinledi. Bir esnaf, vatandaşın alım gücünün çok düştüğünü belirterek, şunları söyledi:

“Vatandaş fiyatı soruyor ama almıyor. Alan da yarım kilo alıyor. Hep kâr etsek ne olacak? Esnafın da adı kalmadı. Bulgurun kilosu 40 lirayı geçti. Bana geliyor, ‘yarım kilo bulgur ver’ diyor. Vallahi utanıyorum biraz daha fazla veriyorum.”

Bir başka esnaf, yaşadıkları durumu şu sözlerle anlattı:

“Pazarda bile artık kredi kartı soruluyor. Soruyorlar ‘kartın var mı?’ diye. Ben de diyorum ‘yok’. Ama herkesin cebinden kart çıkıyor artık. Mecbur kalıyorlar. Kartla alışveriş yapılıyor ama sonra o borç nasıl ödenecek, kimse bilmiyor.”

''HALKIN PAZARDAN NE ALABİLDİĞİYLE ÖLÇÜLÜR''

Gürer ise esnafın yaşadıkları sorunları dinledikten sonra şunları söyledi:

“Ekonomi saraylardan değil, halkın pazardan eve ne alabildiğiyle ölçülür. Pazarcı feryat ediyor, vatandaş sadece bakıyor. Gıda enflasyonu vatandaşı vuruyor, esnafı eziyor. İnsanlar artık yarım kilo alıyor, onu da kredi kartıyla almaya çalışıyor. Bu tablo sürdürülebilir değil. Zirai don ile bu yıl dalda meyve yok. Başka illerden gelen ürünler fiyatı nakliye ve diğer giderlerle artıyor. Pazarda ne esnafın ne de vatandaşın yüzü gülmüyor. Kıt kanaat yaşam devam ediyor.”