CHP'li Gürer: 'Niğde'de huzurevi ihtiyacı açıktır. Arsa hazır, ihtiyaç net'

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yaptığı açıklamada, Niğde'nin huzurevi ihtiyacı ile ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın yanıtlaması istemiyle Meclis'e sunduğu soru önergesine yanıt geldiğini belirtti.

Önergesinde “Niğde ili Bor ilçesinde, 1992 yılında hayırseverler tarafından yaptırılan 30 oda ve 60 yatak kapasiteli huzurevi binası, fiziki şartlarının yetersizliği ve deprem yönetmeliğine uygunsuzluğu nedeniyle yıkılacaktır. Yerine 150 oda kapasiteli yeni bir huzurevi yapılması planlanmış, arsa imar çalışmalan ve gerekli resmi altyapı düzenlemeleri tamamlandığı halde yeni bina henüz yapılmamıştır. Bölge için ihtiyaç ve zorunluluk arz eden bu proje kapsamında ihale gerçekleştirilmiş ve yer teslimi yapılmıştır. Ancak huzurevinin yapımına neden henüz başlanmamıştır? Yeni binanın yapımına hangi tarihte başlanması düşünülmektedir?” sorularını yönelttiğini aktaran Gürer, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın şu yanıtı verdiğini ifade etti:

“Bakanlığımıza bağlı kurum ve kuruluşlarca ödenekler il bazında tahsis edilmemekte, il müdürlüğü ile bağlı kuruluşların talepleri doğrultusunda ödenek gönderilmektedir. Bütçe sınırları içinde Bakanlığımız temel politika ve öncelikleri doğrultusunda illerimizin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak ödenek planlaması yapılmaktadır.

Niğde İli Bor İlçesinde bulunan Ahmet Kuddusi Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne ait alan içerisine ek Huzurevi Proje ve Zemin Etüdü işi için 13 Mart 2025 tarihinde sözleşme imzalanmış olup Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi etüd proje çalışmaları yürütülmektedir. Etüd proje çalışmasının tamamlanmasını müteakip inşaat ihale çalışmalarına ivedilikle başlanacaktır.

Öte yandan, 2025 yılına ait yatırımlarımızla ilgili detaylı bilgiler 15 Ocak 2025 tarihli ve 32783 birinci mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ‘2025 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı’nda yer almaktadır."

"VATANDAŞLAR SÜRECİN HIZLANDIRILMASINI BEKLİYOR"

Ömer Fethi Gürer, Bakan Göktaş'ın yanıtını şöyle değerlendirdi:

“Yeni bina hâlen yapılamadı. Arsa imar çalışmaları başladı ama ortada somut bir gelişme yok. Proje çalışmaları ne zaman başlayacak, inşaat ne zaman ihale edilecek? Bölge için huzurevi bir ihtiyaçtır. Daha fazla beklenmemeli. Niğde bölgesinde huzurevi ihtiyacı açıktır. Yıkılan binanın yerine, kapasitesi artırılmış, çağdaş bir huzurevi yapılmalıdır. Arsa hazır, ihtiyaç net. Bakanlığı göreve çağırıyorum.

Niğde ili Bor ilçesi Huzurevi yeni binası bir an önce yapılarak hizmete açılması bölge halkı tarafından sıkça gündeme getiriliyor. Farklı illerden de gelerek kalanların olduğu huzurevi kapasitesi artıracak biçimde yapılması bekleniyor. Ahmet Kuddusi Huzurevi yalnızca bir bina değildi; yaşlılarımızın güvenle barındığı, bakım ve rehabilitasyon aldığı bir merkezdi. Bu hizmetin eksikliği, toplumun tüm kesimlerini etkiliyor. Vatandaşlar haklı olarak sürecin hızlandırılmasını bekliyor.

Bakanlığı tekrar göreve çağırıyor, projelendirme ve ihale süreçlerinin hızlandırılmasını talep ediyorum. Niğde bölgesinde huzurevinin ihtiyaç olduğunu bir kez daha vurguluyor, konuyla ilgilenen herkese teşekkür ediyorum.”