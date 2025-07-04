CHP'li İnan Akgün Alp'ten, Bakan Bayraktar'a 'İzmir yangını' sorusu: 'Sorumluluğu bulunan şirketlere bir yaptırım uygulandı mı?'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, İzmir Valisi’nin kamuoyuna yaptığı açıklamada Ildır, Ödemiş, Seferihisar ve Foça’da çıkan orman yangınlarının tamamının elektrik iletim hatlarından kaynaklandığı yönündeki ifadeleri üzerine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na yazılı soru önergesi sundu.

Alp, yangınların enerji nakil hatlarından kaynaklandığına ilişkin resmi beyanların ardından, ilgili dağıtım şirketlerinin bakım ve kontrol yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğinin kamuoyu nezdinde ciddi bir sorgulama konusu hâline geldiğini belirtti.

"YANGINLARI İZLEMEKLE YETİNMEYİN"

İhmalkâr şirketlerin kamu zararı doğurmasına ve orman varlığının geri döndürülemez şekilde tahrip olmasına göz yumulamayacağını vurgulayan CHP’li İnan Akgün Alp, ormanların korunmasının yalnızca itfaiye ve gönüllülerin değil, devletin asli görevi olduğunu vurguladı.

"İHMALİN BEDELİNİ DOĞA ÖDÜYOR"

Orman yangınlarının çoğunun insan eliyle ya da insan kaynaklı altyapı ihmalleriyle çıktığını vurgulayan Alp, şu soruları yöneltti:

''İzmir’deki yangınlara ilişkin bakanlık ne tür bir teknik inceleme başlatmıştır? -Söz konusu bölgelerde bakım sorumluluğu hangi elektrik dağıtım şirketindedir ve bu şirketin son bir yıldaki faaliyetleri nelerdir? Dağıtım şirketlerinin ormanlık alanlardan geçen hatlara yönelik yükümlülükleri nasıl denetlenmektedir? Sorumluluğu bulunan şirketlere herhangi bir yaptırım uygulanmış mıdır? Bakanlık bu tür yangınları önlemek için yeni bir düzenleme hazırlığında mıdır?''