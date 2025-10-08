CHP’li kadınlar boş tencerelerle meydanlarda: ‘Kaynamayan tencerede AKP’nin tuzu var’

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya’nın Ankara’da başlatacağı eylem kapsamında, CHP’nin tüm kadın kolları örgütleri 17 Ekim Dünya Yoksullukla Mücadele Günü’nde saat 18.00’de partilerinin il başkanlıkları önünden şehir merkezine yürüyecek. Kadınlar hem ekonomik krizi protesto edecek hem de eşitlik talebini yinelecek.

MESAJLAR PANKARTLARDA OLACAK

Kadınlar eylemde boş tencerenin yanı sıra “Açlık değil, onurlu yaşam istiyoruz”, “Kadının onuru eşitlikle korunur”, “Aile yılı müjdesi: Boş tencere, yoksulluk, borçlanma”, “Buradayım çünkü kaynamayan tencerede AKP’nin tuzu var” yazılı pankartlar kaldıracak.