CHP'li Karabat'tan, Yazıcık'taki maden ocağına tepki: 'Eğer bizi dar kaba koyarlarsa...'

Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Yazıcık beldesindeki Karaçam Düden Yaylası'nda bölgedeki yurttaşların bir araya geldiği geleneksel halk buluşması düzenlendi.

Yazıcık Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte yurttaşlar, bölgede yapılmak istenen maden ocağı projesine tepki gösterdi.

Halk buluşmasına katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat yaptığı değerlendirmede, insanların bentonit madenine karşı halay çektiğini belirterek, "Biz protestonun barışçıl olan kısmını yerine getiriyoruz" dedi.

Yazıcık'ta iki ayrı firmaya yaklaşık bin 980 hektarlık alanda maden arama ruhsatı verildiğini kaydeden Karabat, arama ruhsatının 40 yıl süreyle verdiklerini söyledi.

Karabat, "Bir kere bu süre tartışmalıdır. Yazıcık, ormanıyla, yaylasıyla, su kaynaklarıyla, tarım alanlarıyla ve yerleşim merkezlerinin çokluğuyla bilinen bir yer. Yazıcık, 1500'lü yıllardan itibaren yerleşim olan tarihi bir köy. Ya bu köyün tarihini, doğasını yok etmek, aynı zamanda Tokat'a bir darbe vurmak anlamına geliyor" ifadesini kullandı.

"BU GÜZELLİK SADECE İNSANLARIN DEĞİL, AYNI ZAMANDA BU ORMANLARDA YAŞAYAN GEYİKLERİN, KARACALARIN"

Karabat, "Türkiye kamuoyuna karşı geçen hafta bir açıklama yaptık" diyerek etkinliklerin ve hukuki süreçlerin devam edeceğinin altını çizdi. Karabat, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Maden arama ruhsatlarına karşı açtığımız davalar var. Benim milletvekili olarak, belediye başkanımızın açtığı davalar var. Bu davaları yakından takip edeceğiz. Neticede ÇED raporları süreci var. O sürece de müdahil olarak buraları maden alanına açtırmayacağız. Bu güzellik sadece insanların değil, aynı zamanda bu ormanlarda yaşayan geyiklerin, karacaların, koyunların, keçilerin, herkesin, börtü böceğin."

Geçtiğimiz günlerde Meclis'te kabul edilen Maden Yasası'nın bölgedeki maden arama faaliyetlerini etkileyeceğini belirten Karabat, şu ifadeleri kullandı:

"ÇED süreçlerini hızlandırması itibariyle biraz özensiz bir durum olabilir. Ama biz buna karşı da son derece dikkatli ve özenli olacağız. Şu meydanı bir görsünler. Yazıcık, Türkiye'de yaklaşık on bin nüfusu olan bir belde. Herkes bunu iyi değerlendirsin. Biz burada çok barışçıl bir etkinlik yapıyoruz. Ama herkes şunu bilsin. Eğer bizi dar kaba koyarlarsa, bizi dar kapta pişirmeye kalkarlarsa o dar kaptan taşarız sığmayız bunu bilsinler."