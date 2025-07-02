CHP'li Karaca'dan Madımak anması: 'O günün suskun devletiyle bugünün iktidarı aynı'

TBMM Başkanvekili ve CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, 2 Temmuz 1993’te Pir Sultan Abdal Şenlikleri sırasında Madımak Oteli’nde yakılarak katledilen 33 aydını ve sanatçıyı, andı. Karaca, "O gün Madımak’ın önünde 'yakın' diyen zihniyet, iki gün önce İstiklal Caddesi’nde 'Kemalist kâfirler hesap verecek' diye bağırıyordu. O günün aynı cehennem ateşi iki gün önce yeniden dolaştırılıyordu. O günün suskun devletiyle bugünün göz yuman iktidarı aynı mirasın, aynı kötülüğün taşıyıcısı... AKP; bu kötülüğü büyüten, besleyen ve kurumsallaştıran iktidarın adı..." ifadelerini kullandı.

Gülizar Biçer Karaca'nın paylaşımının tamamı şu şekilde:

"Sivas; bu ülkenin hafızasının, utancının ve yüzleşemediği karanlığın adıdır. Sivas; suskunluğun, cezasızlığın ve örgütlü nefretin kara kutusudur. 2 Temmuz 1993’te, devletin gözleri önünde öldürüldü 33 insan. O gün yalnızca canlar alınmadı.

O gün laikliğe, sanata, düşünceye, birlikte yaşama umuduna ve insana dair ortak vicdana kast edildi. O günün karanlığı, bir miras gibi bugüne devredildi. O gün Madımak’ın önünde “yakın” diyen zihniyet, iki gün önce İstiklal Caddesi’nde “Kemalist kâfirler hesap verecek” diye bağırıyordu.

O günün aynı cehennem ateşi iki gün önce yeniden dolaştırılıyordu. O günün suskun devletiyle bugünün göz yuman iktidarı aynı mirasın, aynı kötülüğün taşıyıcısı...

AKP; bu kötülüğü büyüten, besleyen ve kurumsallaştıran iktidarın adı...

Bu yüzden Sivas bir tarih değil, hala devam eden bir suçun delilidir. Bu topraklar, Madımak’ı unuttukça karanlık tekrar tekrar kapıyı çalacak. Çünkü Sivas’ın acısı hala teze; çünkü bu ülke, o dumanı içine çeke çeke susmayı öğrensin isteniyor. Ama biz unutmadık, affetmedik, susmadık, susmayacağız."