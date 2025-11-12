CHP'li Karasu'dan iş cinayetlerine tepki: 'Kader değil siyasi tercih'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, 4 işçinin yaşamını yitirdiği Kulp–Muş karayolunda yapımı süren viyadükte meydana gelen göçüğü ve iş cinayetlerini Meclis gündemine taşıdı. Gebze’de metro inşaatı güzergahındaki çökme ve Dilovası’ndaki yangın faciası ile Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde Kulp-Muş karayolunda viyadükte meydana gelen göçüğe, can kayıplarına ve ihmallere dikkat çeken Karasu, “Gebze’de çöken binada 4 yurttaşımızı, Dilovası’nda çıkan yangında 6 yurttaşımızı kaybettik. Ardından Kulp–Muş karayolunda yapımı süren viyadükte göçük meydana geldi, 4 işçimiz öldü. Bu olaylar, kontrolsüzlüğün ve denetimsizliğin hangi boyuta geldiğini açıkça gösteriyor. Bu ülkenin vatandaşlarının canı bu kadar ucuz değildir” dedi.

Asıl sorunun etkin denetim eksikliği olduğunu vurgulayan Karasu, “AKP’nin 23 yıllık iktidarında sellerde, depremlerde, göçüklerde on binlerce yurttaşımızı kaybettik. Bir tane bürokrat, bir tane bakan çıkıp da ‘sorumluluk bana aittir’ diyerek istifa etmedi. Çünkü tek yerden talimat alıyorlar. Saray otur deyince oturuyorlar, kalk deyince kalkıyorlar” diye konuştu.

Karasu, “İş kazaları artık kaza değil, göz göre göre yaşanan cinayetlerdir. Denetimsizlik, liyakatsizlik ve siyasi kayırmacılık işçilerin canına mal oluyor” ifadesini kullandı.

“AKP DÖNEMİNDE BÜYÜDÜ”

Kulp–Muş karayolundaki kazanın meydana geldiği yol inşaatını üstlenen Ankara merkezli firmanın da AKP iktidarları döneminde kamu ihaleleriyle hızla büyüdüğünü, grubun inşaat, enerji, turizm ve madencilik sektörlerinde faaliyet gösterdiğini belirten Karasu, aynı grubun Irak’ın kuzeyinde de çeşitli faaliyetleri bulunduğuna dikkat çekti. Karasu “İktidarın yakın çevresine dağıtılan ihaleler hem kamu kaynaklarıyla besleniyor hem de denetimsizliğin önünü açıyor” ifadelerini kullandı.

"EMEKÇİNİN CANI ÜZERİNDEN RANT BÜYÜTÜLÜYOR”

Türkiye’nin Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) sözleşmelerine taraf olduğunu hatırlatan Karasu, “Türkiye, iş güvenliği konusunda imzaladığı sözleşmelere uymuyor. ILO verilerine göre ülkemiz, Avrupa’da birinci, dünyada ilk beşte. Her kazadan sonra aynı cümleleri duymaktan bıktık: ‘Soruşturma başlatıldı’. Artık gerçek sorumlular, siyasal bağlantılar dahil ortaya çıkarılmalıdır. Bu ülkede iş cinayetleri kader değil, siyasi bir tercihin sonucudur. İktidarın tercih ettiği model, ucuz iş gücü ve denetimsiz şantiyeler üzerine kurulu. Emekçinin canı üzerinden rant büyütülüyor” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun yanıtlaması talebiyle konuya ilişkin soru önergesi veren Karasu, hazırladığı soru önergesinde de bakanlığın yaptırdığı işlerde meydana gelen iş cinayetlerini sorguladı. Karasu, çöken viyadüğün inşasını gerçekleştiren CABA inşaata ve bağlı şirketlere bakanlık tarafından verilen iş ve işlemlerin açıklanmasını istedi.

“Viyadüğün inşası sürecinde yapılan denetimlerin tarihleri ve içerikleri nelerdir? Kazaya sebebiyet veren kalıp ve iskelenin çökmesi hususunda neden gerekli güvenlik önlemleri alınmamıştır?

Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü viyadüğün inşaatını neden gerektiği gibi denetlememiştir? Bu konuda ilgili kişi ya da kişiler hakkında bakanlığınızın aldığı idari bir yaptırım var mıdır?

Var ise içeriği ve sonucu nedir?

Söz konusu firmanın Irak’tan elde ettiği iş bitirme belgeleri ile Türkiye’de ihalelere iştirak ederek inşaat sektörüne adım attığı doğru mudur?

Firmanın Irak’tan elde ettiği iş bitirme belgelerinin sahte olduğu iddiaları doğru mudur?

Bakanlığınızda bu konuda herhangi bir bilgi, belge bulunmakta mıdır?”

sorularına yanıt verilmesini isteyen Karasu, Gebze-Darıca Metro inşaatıyla ilgili olarak vatandaşların ve işçilerin can güvenliği açısından alınan önlemlerin de kamuoyuna açıklanmasını talep etti.