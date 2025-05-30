CHP'li Karasu'dan üç bakana gizli kamera sorusu

Ortaya çıkan gizli kamera skandalları, kişi mahremiyetin ne denli kırılgan, yetkili kurumların ise sorumluluk ve denetimden yoksun olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

550 liradan 30 bin liraya kadar denetimsiz satışı yapılan casus kameraların, internet sitelerinde, ikinci el satışların yapıldığı sayfalarda satıldığı görülürken, bu kameralar umumi tuvaletler, giyinme kabinleri ve hatta evlere kadar girdi.

Cinsel içerikli gizli görüntüler elde edilip internet ortamında satışa sunulurken, kimi zaman görüntüler ise şantaj amacıyla kullanılıyor. CHP Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Karasu konuyu Meclis gündemine taşıdı.

“Milletin yatak odalarına kadar uzanan bu olaylara devletin mutlaka el atması gerekiyor. Bu olaylara, üç beş sapığın fantazisi olarak bakılamaz. Gizli kameralar, dinleme aletleri ikinci el pazarlarda, bit pazarlarında yok fiyatına satılıyor. Devleti yönetenler, sorumluluk alması gerekenler ise havaya bakıyor. Acilen kişi ve hak özgürlüklere yapılan saldırılarda devreye girecek bir mekanizma kurulması için harekete geçilmesi, bu tür ahlak dışı, yasa dışı girişimlerin önüne geçilmeli” dedi.

Karasu; İçişleri, Ulaştırma ve Altyapı ile Ticeret Bakanlarına konuyla ilgili soru önergesi verdi. Cihaz satışlarının denetim faaliyetlerini, Türkiye’ye yasa dışı yollarla sokulan bu tür cihazların sayısını, gizli kameralardan mağdur olan kişi sayısını sordu.