CHP’li Karatepe’den, zorunlu eğitimi kısaltma, üniversite yaşını 15’e çekme planlarına tepki: 'Asıl sorun istihdam yaratamamak'

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 12 yıllık zorunlu eğitimi kısaltmayı, üniversiteye giriş yaşını 15-16’ya çekmeyi değerlendirdiklerini belirtirken CHP Sanayi ve Teknoloji Politika Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yalçın Karatepe, asıl konunun gençlerin iş bulamaması olduğuna dikkat çekti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, “Çocukların yükseöğretime 15-16 yaşından itibaren gidebilecekleri bir mekanizma geliştirebilir miyiz” diye baktıklarını söylemişti.

Tekin, bununla birlikte 12 yıllık zorunlu eğitim sürecinin de okulöncesinden başlatılarak biraz kısaltılabilir mi konusunun da kamuoyunda tartışılması için gündemlerine aldıkları konular arasında olduğunu belirtmişti. Karatepe ise üniversite mezunlarının uzun süre iş bulamadıklarına vurgu yaptı.

Karatepe, TÜİK verilerine göre mezun olduktan sonra üç yıldan fazla iş arayan genç sayısının 2.5 milyon olduğuna dikkat çekti. 1-2 yıl arasına iş arayan genç sayısının 1.2 milyon, 2-3 yıl arasında iş arayan genç sayısının da 752 bin olduğuna işaret eden Karatepe, “Ülkenin en temel sorunu istihdam yaratamamak” dedi.

Karatepe, “Gençlerin aldığı eğitime uygun iş bulup bulamadığı konusuna ise girmedik bile. Erken yaşta çocuğu eğitimden alıp ucuz işgücü olarak sürmek yerine asıl mesele nitelikli istihdam olanakları yaratmak olmalıdır” ifadelerini kullandı.