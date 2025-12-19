CHP'li Kaya'dan Bakan Tekin'e 'Nureddin Yıldız' sorusu: Çocuk yaşta evliliği savunan vakıf, liselerde ders veriyor mu?

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, "6 yaşındaki bir çocuk evlenebilir" diyen Sosyal Doku Vakfı Başkanı Nureddin Yıldız'ın imam hatip liselerinde ders vereceği iddialarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kaya, şunları kaydetti:

"'6 yaşındaki bir çocuk evlenebilir' diyen, çocuk yaşta evliliği savunan bir ismin başında olduğu vakfın, İmam Hatip liselerinde çocuklara 'evlilik ve aile' dersi vermesine izin verildiği doğru mu? Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü eliyle çocuklar bu anlayışa mı emanet ediliyor? Sayın Milli Eğitim Bakanı eğer bu haber doğruysa; çocukları istismardan korumakla yükümlü devlet, istismarı meşrulaştıran zihniyetlere okul kapılarını açıyorsa burada ağır bir skandal vardır. Bu izni kim verdi, hangi akılla onayladı, derhal iptal edecek misiniz? Yoksa bu ülkenin çocuklarının değil, bu karanlık anlayışın mı arkasında duracaksınız?"