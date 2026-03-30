CHP'li Kılıç: 'Umutsuzluk büyüyor; 2,6 milyon kişi iş aramaktan vazgeçti'

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, yaptığı açıklamada, TÜİK’in 2025 yılı iş gücü istatistiklerini değerlendirdi. Verilerin ilk bakışta sınırlı bir iyileşme izlenimi verdiğini ancak detaylara inildiğinde tablonun çok daha ağır bir gerçeğe işaret ettiğini belirten CHP’li Kılıç, “İşgücüne katılmayanların oranı düşüyor ama bu bir refah artışı değil, derinleşen geçim krizinin sonucudur” dedi.

İş gücüne katılmayan nüfus oranında 2021-2025 döneminde yalnızca yüzde 0,4’lük sınırlı bir gerileme kaydedildiğini bildiren Kılıç, asıl dikkat çekici değişimin iş gücüne katılmama nedenlerinde ortaya çıktığını vurguladı.

“MİLYONLARCA EMEKLİ YENİDEN ÇALIŞMAK ZORUNDA KALIYOR”

CHP’li Sevda Erdan Kılıç, emeklilik nedeniyle işgücüne katılmayanların sayısının 2021’de yaklaşık 5 milyondan 2025’te 3,8 milyona düştüğüne dikkati çekerek, “Aynı dönemde emekli sayısı artmasına rağmen çalışmayan emekli sayısının azalması, milyonlarca emeklinin yeniden işgücü piyasasına girdiğini açıkça gösteriyor. Bu bir tercih değil, zorunluluktur. Emekli aylıkları insan onuruna yakışır bir yaşamı karşılamaktan uzaktır” ifadelerini kullandı.

Ev işleriyle meşgul olanların ve eğitimde bulunanların sayısındaki düşüşe de değinen CHP’li Kılıç, kadınların ve gençlerin artan hayat pahalılığı nedeniyle iş gücüne yöneldiğini, ancak yeterli ve güvenceli istihdam alanlarının yaratılmadığını belirtti.

“UMUTSUZLUK BÜYÜYOR: 2,6 MİLYON KİŞİ İŞ ARAMAKTAN VAZGEÇTİ”

Verilerde en çarpıcı başlıklardan birinin iş bulma ümidi olmayanların sayısındaki artış olduğunu ifade eden CHP’li Kılıç, bu sayının 1,6 milyondan 2,6 milyona yükseldiğini hatırlattı. CHP’li Kılıç, “Bu rakam neredeyse resmi işsiz sayısına eşit. Yani bu ülkede milyonlarca insan daha baştan vazgeçmiş durumda. Bu tablo yalnızca işsizliği değil, umutsuzluğu da büyüten bir ekonomik düzenin sonucudur” dedi.

Kılıç açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Bugün Türkiye’de insanlar daha iyi bir yaşam için değil, sadece ayakta kalabilmek için çalışıyor. Emekli çalışıyorsa bu büyüme değil, çöküştür. Kadınlar mecbur kaldığı için iş arıyorsa bu kalkınma değil, yoksullaşmadır. Gençler eğitimden kopuyorsa bu bir gelecek değil, kayıptır. Türkiye’nin ihtiyacı insanları çalışmaya mecbur bırakan değil, insanca yaşamayı mümkün kılan bir ekonomik düzendir.”