CHP’li Kış, iktidarın bütçe tercihlerine sert tepki gösterdi: AKP faize 411 milyar lira ödedi

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, yılın ilk çeyreğine ilişkin kamu harcama verilerini değerlendirerek iktidarın bütçe politikalarına yüklendi. Kış, Türkiye’de kaynakların yanlış önceliklerle kullanıldığını ve bunun bedelinin doğrudan toplumun güvenliğiyle ödendiğini söyledi.

‘BÜTÇE DEĞİL, TERCİH MESELESİ’

Kış, kamu harcamalarının büyük bölümünün faiz giderlerine ayrıldığını belirterek “Kemer sıkma politikaları adı altında vatandaşa sabır telkin edenler, faize 411,4 milyar lirayı gözünü kırpmadan ödüyor. Ama çocuklarımızın güvenliği söz konusu olduğunda ‘kaynak yok’ diyorlar. Bu bir ekonomik zorunluluk değil, açık bir siyasi tercihtir” dedi. Eğitim sistemindeki yapısal eksikliklere dikkat çeken Kış, okullarda acil personel ihtiyacını rakamlarla örneklendirerek “Bugün Türkiye’de okullara 75 bin hemşire, 100 bin temizlik görevlisi ve 65 bin güvenlik görevlisi alınması gerekiyor. Toplamda 250 bin kişilik bir istihdam, yalnızca 224 milyar lirayla sağlanabilirdi. Ama AKP bu kaynağı çocuklara değil, faize ayırmayı tercih etti” ifadelerini kullandı.

‘KAZA DEĞİL, İHMALLER ZİNCİRİ’

Kahramanmaraş’ta yaşanan ve 9 öğrenci ile 1 öğretmenin yaşamını yitirdiği silahlı saldırılara ilişkin konuşan Kış, sözlerini daha da sertleştirerek tepki gösterdi. Kış, “Bu yaşananlar bir kaza değil, bir ihmaller zinciridir. Denetim yok, personel yok, önlem yok… Çünkü bütçede öncelik yok. Eğer bu kadrolar zamanında oluşturulmuş olsaydı, bugün bu acıyı konuşmuyor olabilirdik” diye konuştu. Bütçe önceliklerinin doğrudan siyasi iradenin tercihi olduğunu vurgulayan Kış, “Saray, harcamayı biliyor ama sorumluluk almayı bilmiyor. Bakanlar kaynak bulamamaktan değil, yanlış yere harcamaktan sorumludur. Bu ülkenin çocukları, öğretmenleri, vatandaşları bu yanlış tercihlerin bedelini canıyla ödüyor. Bu ülkede mesele kaynak yokluğu değil, vicdan yokluğudur. Faize milyarlar bulanlar, çocukların güvenliğine kaynak bulamıyorsa bu bir yönetim krizi değil, bir ahlak krizidir” dedi. Kış, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e de istifa çağrısı yaptı.