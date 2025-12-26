CHP'li Kış'tan asgari ücret tepkisi: 'Geçim değil, hayatta kalma mücadelesi'

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, 2026 yılı için belirlenen 28 bin 75 TL’lik net asgari ücrete sert tepki gösterdi. Açıklanan rakamın yalnızca yetersiz olmadığını, açlık sınırının dahi altında kaldığını vurgulayan Kış, “Bu tablo sosyal devletin fiilen askıya alındığını gösteriyor” ifadelerini kullandı.

‘DAHA MAAŞ CEBE GİRMEDEN AÇLIK SINIRININ ALTINDA’

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’nun Aralık 2025 verilerine dikkat çeken Kış, dört kişilik bir ailenin yalnızca sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için aylık 30 bin 655 TL harcaması gerektiğini hatırlattı.

“Asgari ücret, daha yürürlüğe girmeden açlık sınırının 2 bin 580 TL altında kaldı. Gıda dışındaki harcamalar tamamen yok sayıldığında bile bu maaş, bir ailenin yalnızca 27 günlük gıda ihtiyacını karşılayabiliyor. Kalan üç gün açlık demektir. Bu, ekonomik değil; insani bir krizdir.”

‘YOKSULLUK SINIRI 95 BİNE DAYANDI’

Aynı araştırmaya göre yoksulluk sınırının 94 bin 913 TL’ye yükseldiğini belirten Kış, dört asgari ücretlinin toplam gelirinin dahi bu sınırın altında kaldığını vurguladı:

“Bir hanede dört kişi asgari ücretle çalışsa bile yoksulluk sınırının 6 bin 497 TL gerisinde kalıyor. Üç kişi çalışıyorsa tablo daha da vahim. Türkiye’de refah artık toplumun büyük çoğunluğu için bir hayal.”

‘BEYAZ YAKA DA YOKSULLAŞIYOR’

Geçim krizinin yalnızca dar gelirli kesimlerle sınırlı olmadığını söyleyen Kış, beyaz yakalıların da hızla yoksullaştığını dile getirdi:

“En düşük memur maaşı 50 bin 534 TL. Bu rakam yoksulluk sınırının ancak yüzde 53’ünü karşılıyor. Ortalama memur maaşı ise yüzde 60’ta kalıyor. Üniversite mezunları, uzman kadrolar, nitelikli çalışanlar artık yoksulluğun eşiğinde. Bu tablo bir çöküştür.”

‘YÜZDE 27 ZAM NE TEKNİK NE VİCDANİ’

Asgari ücretin en az yüzde 40 artırılması gerektiğini belirten Kış, açıklanan yüzde 27’lik zammın kabul edilemez olduğunu söyledi:

“Bu karar halkın mutfağından değil, sarayın penceresinden bakılarak verilmiştir. Gerçek bir sosyal devlet, vatandaşını açlık sınırının altına mahkûm etmez.”

‘EKONOMİK YIKIMIN SORUMLUSU AKP VE ŞİMŞEK’

Ekonomik krizin sorumlusunun AKP’nin 23 yıllık iktidarı olduğunu vurgulayan Kış, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in politikalarını da sert sözlerle eleştirdi:

“IMF kokan kemer sıkma programı halkın boğazını daha da sıkıyor. Zam üstüne zam, vergi üstüne vergi getirildi ama yoksulluk dizginlenemedi. ‘Enflasyonla mücadele’ dedikleri model, sofrayı boşaltmaktan başka işe yaramadı.”

‘BU SEFALET DÜZENİNE BOYUN EĞMEYECEĞİZ’

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun işçiyi temsil etmediğini belirten Kış, sözlerini şöyle tamamladı:

“Komisyon, işçinin değil iktidarın sesini dinledi. Biz CHP olarak bu yokluk ve adaletsizlik düzenini kabul etmiyoruz. Halkın insanca yaşayabileceği, onurlu bir yaşam sürebileceği bir ekonomi için mücadelemizi sürdüreceğiz.”