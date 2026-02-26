CHP'li Kış'tan gözaltı ve tutuklamalara tepki: Sistematik bir susturma politikası

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek art arda yapılan gözaltı ve tutuklamalara sert tepki gösterdi. Kış, iktidarın “düşünce özgürlüğü” vaadiyle geldiğini ancak bugün eleştiren herkesi susturmaya çalıştığını belirterek, “Bu bir isim meselesi değil, sistematik bir susturma politikasıdır” dedi.

Kış’ın sosyal medya paylaşımları nedeniyle yürütülen adli işlemlere ilişkin verdiği yazılı soru önergesine Adalet Bakanlığı’ndan gelen cevapta, bu tür soruşturmalar hakkında ayrı bir istatistik tutulmadığı ifade edildi. Kış, bu yanıtın gerçeği gizlediğini vurguladı.

“Düşünce özgürlüğü diyerek geldiniz. Bugün geldiğimiz noktada ise sosyal medyada yazanı, konuşanı, eleştireni hedef alıyorsunuz. Dünyanın en gelişmiş yargı bilişim sistemlerinden biriyle övünüp, sosyal medya nedeniyle kaç kişinin soruşturma geçirdiğini ‘bilmiyoruz’ diyemezsiniz. Bu bir eksiklik değil, bilinçli bir tercihtir" diyen Kış iktidarın söylemi ile uygulamaları arasındaki uçuruma dikkat çekerek, “Sosyal medyada konuşanı alıyorsunuz. Sokak röportajı vereni alıyorsunuz. Röportaj yapanı da alıyorsunuz. Gazetecilerin sesini kısmak için her türlü yıldırma politikasına başvuruyorsunuz. Bu ülkede artık kimse konuşmasın istiyorsunuz” dedi.

"MECLİSİ DE TOPLUMU DA SUSTURMAK İSTİYORSUNUZ"

Yaşananların münferit olmadığını belirten Kış, kamuoyuna yansıyan örnekleri anımsatarak, “Gazeteci Alican Uludağ’ı iki çocuğunun gözü önünde, sabaha karşı 50 polisle evini basarak aldınız. Bugün CHP Erzincan Gençlik Kolları Başkanımız Deniz Turan ‘sosyal medyada hakaret’ gerekçesiyle gözaltına alındı. Daha dün bir başkası, yarın bir başkası. Burada mesele isimler değil; korku iklimi yaratma çabasıdır” diye konuştu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve milletvekillerine gönderilen fezlekeleri de anımsatan Kış, “Genel Başkanımız Özgür Özel başta olmak üzere milletvekillerimize gönderilen fezlekelerin haddi hesabı yok. Meclis’i de, toplumu da susturmak istiyorsunuz” dedi.

“BASKI HIZ KESMEDİ”

Adalet Bakanı değişmesine karşın baskı politikalarının hız kesmediğini söyleyen Kış, “Bakan değişti ama zihniyet değişmedi. Eleştiriyi ‘hakaret’ diyerek yargı sopasına dönüştürdünüz. Bu anlayışla ne gerçeği örtebilirsiniz ne de toplumu susturabilirsiniz. “Bu bir hukuk meselesi değil, demokrasi krizidir. Bu ülke susmaz. Bu korku düzeninin cevabını halk sandıkta verecektir” ifadelerini kullandı.