CHP'li Kış'tan vakıf protokolüne tepki: ‘Çevre faaliyetlerinin vakıf eliyle yürütülmesi, kamu yetkilerini zayıflatmıyor mu?’

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın onursal başkanlığını yürüttüğü Sıfır Atık Vakfı ile YÖK arasında üniversitelerde kulüp kurulmasına ilişkin imzalanan protokolü Meclis’e taşıdı. Kış; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yanıtlaması istemiyle Meclis’e iki farklı soru önergesi sunarken; “Çevre ve iklim odaklı faaliyetlerin Cumhurbaşkanı ailesine yakınlığı bilinen vakıflar eliyle yürütülmesi, kamu kurumlarının asli yetkilerini zayıflatmıyor mu?” sorusunu yöneltti.

Vakıfların yaygın ve örgün eğitimdeki kuşatması sürerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın onursal başkanlığını yürüttüğü Sıfır Atık Vakfı ile YÖK arasında üniversitelerde kulüp kurulmasına ilişkin imzalanan protokolle de kuşatmanın lisans eğitiminde de sürdürüldüğü ortaya çıktı. CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, söz konusu protokole ilişkin TBMM Başkanlığı’na Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yanıtlaması istemiyle verdiği iki ayrı soru önergesiyle; kuşatmayı Meclis gündemine taşıdı.

VAKIF ORTAOKUL VE LİSELERE DE EL ATAMAYA HAZIRLANIYOR

Kış, soru önergelerinde söz konusu vakfın ortaöğretim ve lise düzeyindeki okullarda da etkinlik yürütmeye hazırlandığı yönünde iddialar bulunduğunu kaydetti. Çevre ve iklim politikalarının, siyasi bağlantıları tartışma konusu olan vakıflar yerine, bilimsel esaslara ve şeffaf kamu mekanizmalarına dayalı olarak yürütülmesi gerektiğini belirten Kış; eğitim politikalarının ise tarafsız, bilimsel ve kamuya hesap verebilir biçimde yürütülmesinin anayasal bir zorunluluk olduğunu anımsattı. Kış önergelerinde; “Son dönemde çevre politikalarının, iktidara yakın vakıflar üzerinden şekillendirilmesi kamu vicdanında ciddi soru işaretleri yaratmaktadır” ve “Eğitim alanının, siyasi yakınlığı bilinen vakıflar eliyle şekillendirilmesi ciddi kaygılara yol açmaktadır” ifadelerini kullandı.

‘NEDEN BAKANLIK DEĞİL, VAKIF TERCİH EDİLDİ’

Kış, Bakan Kurum’a; “Sıfır Atık Vakfı’nın finansal kaynakları nelerdir? Üniversitelerin çevre çalışmaları için neden bakanlığınız değil, bir vakıf tercih edildi? Çevre ve iklim odaklı faaliyetlerin Cumhurbaşkanı ailesine yakınlığı bilinen vakıflar eliyle yürütülmesi, kamu kurumlarının asli yetkilerini zayıflatmıyor mu? Bakanlığınız, bugüne kadar Sıfır Atık Vakfı’na hangi projeler kapsamında destek sağladı? Çevre alanında faaliyet yürüten bağımsız sivil toplum kuruluşları ve akademik platformlar aynı imkan ve protokollerden yararlanabilmekte mi?” sorularını yöneltti.

‘EĞİTİMDE VAKIF MÜDAHALESİNE KARŞI ÖNLEM ALINIYOR MU?’

Kış, Bakan Tekin’e ise yanıtlaması için şu soruları sordu: “Ortaöğretim ve lise düzeyinde benzer protokoller planlanmakta mı? Devlet okullarında sıfır atık kulüplerinin veya benzeri yapıların kurulması için alternatif sivil toplum kuruluşlarına da imkan tanınmakta mı? Eğitim sisteminin, vakıfların müdahalesinden bağımsız kalması için Bakanlığınız nasıl bir önlem alacak? Çevre bilinci ve iklim değişikliği farkındalığı için neden bağımsız bilimsel kuruluşlar ve eğitimcilerle değil, siyasi aidiyetleri bulunan vakıflarla protokol yapılmakta?”