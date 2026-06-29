CHP'li Kış: 'Türkiye büyüdü dediler ama büyüyen işçinin maaşı değil, yandaşların serveti oldu'

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, DİSK-AR tarafından yayımlanan "İşçi Sınıfının Geçim Krizi Raporu'na" ilişkin yazılı açıklama yaparak değerlendirmelerde bulundu.

Raporda yer alan verilerin milyonlarca emekçinin yaşadığı "geçim krizini rakamlarla gözler önüne serdiğini" kaydeden Kış, "Türkiye bugün çalışanın emeğiyle zenginleştiği değil, çalıştıkça yoksullaştığı bir ülkeye dönüştürüldü. AKP 24 yıllık iktidarında işçinin sofrasından eti, cebinden altını, emeklinin de huzurunu aldı. Bugün yaşanan geçim krizi ekonomik bir tesadüf değil, siyasi bir tercihin sonucudur" dedi.

Rapordaki "en çarpıcı verilerden birinin" asgari ücretlinin altın karşısındaki kaybı olduğunu belirten Kış, 2005 yılında bir işçinin yıllık asgari ücretiyle 31,5 Cumhuriyet altını alabilirken, bugün ise aynı ücretle yalnızca 8,1 Cumhuriyet altını alınabildiğine dikkati çekti. Kış, "İşçinin cebinden yalnızca para gitmedi. Tam 23 Cumhuriyet altını gitti. Altın bu toplum için yalnızca yatırım değildir; düğündür, evlattır, gelecektir, güvencedir. İnsanların birikim yapma umudunu bile ellerinden aldılar. Bugün milyonlarca emekçi ay sonunu getiremediği gibi geleceği için tek kuruş kenara koyamıyor" ifadelerini kaydetti.

"GERÇEK BAŞARI, ÇALIŞAN İNSANIN EVİNE ET GÖTÜREBİLMESİDİR"

Türkiye'de asgari ücretlinin temel gıdaya erişiminin her geçen yıl zorlaştığını öne süren Kış, rapora göre bir asgari ücretlinin aylık maaşıyla yalnızca 27 kilogram dana eti alabildiğini, aynı ücretle Hollanda'daki bir işçinin 107 kilogram, Fransa'daki bir işçinin ise 84 kilogram dana eti satın alabildiğini kaydederek, "Bir ülkenin gerçek zenginliği sarayların ihtişamıyla değil, işçinin evine götürebildiği ekmekle, etle ölçülür. Bugün milyonlarca anne baba markette fiyat etiketine bakıp çocuklarının istediğini alamadan evine dönüyor. İşçinin sofrasındaki et küçülürken, iktidar hâlâ başarı hikâyeleri anlatıyor. Gerçek başarı, çalışan insanın evine et götürebilmesidir" açıklamasını yaptı.

AK Parti'nin yıllardır ekonominin büyüdüğünü anlattığını ancak büyümeden emeğin pay alamadığını iddia eden Gülcan Kış, "Rapor açıkça gösteriyor ki işçinin milli gelirden aldığı pay yıllar içinde sistemli biçimde küçültüldü. Türkiye büyüdü dediler ama büyüyen işçinin maaşı değil, yandaşların serveti oldu. Fabrikada üreten, tarlada çalışan, direksiyon başında ekmeğini kazanan milyonlar büyümeden hak ettiği payı alamadı" ifadelerini kullandı.

"BU VERGİ SİSTEMİ ADALET ÜRETMİYOR, YOKSULLUK ÜRETİYOR"

Raporda ortaya konulan vergi verilerinin de tabloyu ağırlaştırdığını belirten Kış, "Bu ülkede işçinin maaşı daha cebine girmeden kesiliyor. Sonra ekmeğinden, sütünden, elektriğinden, suyundan yeniden vergi alınıyor. Buna karşılık büyük sermaye korunuyor. Bu vergi sistemi adalet üretmiyor, yoksulluk üretiyor" eleştirisinde bulundu.

Açıklamasının sonunda iktidarın düşük ücret politikalarını eleştiren Kış, "Türkiye'nin sorunu kaynak yokluğu değildir. Sorun, üretenden alıp ayrıcalıklı kesimlere aktaran anlayıştır. İşçiyi yoksullaştırarak enflasyon düşmez, emeği ucuzlatarak ekonomi büyümez. Bu ülkenin işçisi sadaka değil, emeğinin karşılığını istiyor. Cumhuriyet Halk Partisi olarak alın terinin, adil paylaşımın ve sosyal devletin mücadelesini vermeye devam edeceğiz. Çünkü bu ülkeyi ayakta tutan saraylar değil, sabahın ilk ışığında işine giden milyonlarca emekçidir" değerlendirmesini yaptı.