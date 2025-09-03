CHP'li Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal'ın evine saldırıda yeni gelişme: Kırmızı bülten talebi

Menteşe Belediye Başkanı Aras'ın anneanne ve dedesinin yaşadığı Muslihittin Mahallesi'ndeki dairelerine, 1 Eylül'de gece saatlerinde molotofkokteyli atılmış ve balkonda çıkan yangın komşuların müdahalesiyle söndürülmüştü.

2 Eylül'de yakalanan suça sürüklenen çocuklar Y.D.K. (16) ve M.C.Ç. (15) çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece "kasten yangın suretiyle mala zarar vermek" ve "nitelikli hırsızlık" suçlarından tutuklanmıştı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya ilişkin soruşturmayı sürdürüyor.

Soruşturma kapsamında eylemi gerçekleştiren suça sürüklenen çocukların ifadeleri, telefon haberleşmeleri, mesajlaşmaları ve banka para aktarımları incelendi. İncelenme sonucunda azmettirici olduğu belirlenen şüpheli O.K’nin kimliğinin tespit edildiği öğrenildi.

KIRMIZI BÜLTEN TALEBİ

Hakkında yakalama kararı çıkarılan ve Londra’da olduğu belirlenen O.K'nin kırmızı bültenle aranması için de talepte bulunulduğu öğrenildi.

Olayın azmettiricisi O.K. ile bağlantılı olduğu belirlenen E.U. adlı şüpheli ise İzmir’de düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan E.U, ifadesi alınmak üzere Muğla'ya götürüldü.