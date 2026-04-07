CHP’li Murat Bakan’dan İçişleri Bakanı’na sert tepki: 'IŞİD demekten kaçınıyor musunuz?'

Beşiktaş’ta İsrail Konsolosluğu’nun da bulunduğu Yapı Kredi Plaza önünde dün yaşanan ve iki polisin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırı, siyasetin gündemine oturdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin saldırganlar için kullandığı kapalı tanım, CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan’ın sert eleştirilerine neden oldu.

"ÖRGÜTÜN ADINI NEDEN AÇIKÇA YAZMIYORSUNUZ?"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin saldırganlardan birinin "dini istismar eden örgüt" ile irtibatlı olduğunu açıklaması üzerine sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Murat Bakan, bakanlığın diliyle ilgili çarpıcı sorular sordu. Bakan, "Bugün İstanbul Levent’te 3 IŞİD'li terörist, görevdeki polislerimize saldırdı. Bu saldırıyı gerçekleştiren terör örgütü hangisidir? Açıkça yazmamışsınız" diyerek tepki gösterdi.

"TESPİT Mİ EDEMEDİNİZ, KAÇIYOR MUSUNUZ?"

Murat Bakan, eski bakanlar Süleyman Soylu ve Ali Yerlikaya dönemlerinde "DEAŞ" ifadesinin net bir şekilde kullanıldığını hatırlatarak şu soruları yöneltti:

"Kamuoyu sizden net bir bilgi bekliyor. Tespit mi edemediniz yoksa IŞİD terör örgütünün adını söylemekten mi kaçıyorsunuz? Eğer bu örgüt IŞİD ise; terör örgütünün adını yazamamanızı nasıl anlamalıyız?"

Saldırının ardından kullanılan dilin "ideolojik bir tercih" olup olmadığını sorgulayan CHP'li Bakan, İçişleri Bakanlığı makamının sorumluluğuna dikkat çekti. Bakan, paylaşımının devamında, "Bir terör saldırısı oldu, polisimizin kanı döküldü, canına kast edildi; siz Türkiye Cumhuriyeti Devletinin İçişleri Bakanlığı koltuğunda oturuyorsunuz, IŞİD terör örgütünün adını yazmaktan imtina edemezsiniz!" ifadelerini kullandı.

Sayın İçişleri Bakanı;



Bugün İstanbul Levent’te İsrail Konsolosluğu önünde 3 IŞİD'li terörist, görevdeki polislerimize uzun namlulu silahlarla saldırdı, 2 kahraman polisimiz yaralandı.



Bu saldırıyı gerçekleştiren terör örgütü hangisidir? Açıkça yazmamışsınız.



— Murat BAKAN (@CHPMuratBakan) April 7, 2026

NE OLMUŞTU?

Beşiktaş’ta meydana gelen olayda, İzmit’ten kiralık araçla geldikleri belirlenen 3 kişi, polisle girdikleri çatışmada etkisiz hale getirilmişti. İçişleri Bakanlığı, saldırganlardan birinin dini istismar eden örgüt irtibatı olduğunu, diğerlerinin ise uyuşturucu kaydı bulunduğunu açıklamış ancak örgüt ismi vermemişti. CHP'li Murat Bakan'ın bu çıkışına İçişleri Bakanlığı'ndan henüz bir yanıt gelmedi.