CHP'li Murat Emir'den 'Mesut Özarslan' açıklaması: 'Uzun süreden beri...'

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile CHP’den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın Özgür Özel hakkındaki ifadelerine tepki gösterdi.

"ARADIĞI BAHANEYİ BULAMAMIŞ OLACAK Kİ..."

Murat Emir, şunları kaydetti:

"Halkın helal oylarıyla seçilmiş bir belediye başkanının kendi kişisel ikbali için istifa etmesi siyasi ahlakla bağdaşmaz. Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın istifası açık bir siyasi ilkesizlik örneğidir. Kendisinin uzun süreden beri kapı kapı dolaştığına dair bilgiler bize de geliyordu ancak yakıştırmamış ve iyi niyetimizi korumuştuk.

Kendisi uzun süreden beri aradığı bahaneyi bulamamış olacak ki kapılanmaya çalıştığı yerlere yaranmak için Sayın Genel Başkanımıza da iftira atmaktan çekinmemiştir. Unutmasınlar ki Genel Başkanımız bu kirli odakların korkulu rüyası olmaya devam edecektir. CHP’de kişisel ikbali için siyaset yapılmaz, yapanlar da er ya da geç ayıklanır."