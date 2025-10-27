CHP'li Mustafa Erdem'den mazot zammına tepki: 'Bu zamlar saray rejimi ekonomisinin halka faturası'

CHP Antalya Milletvekili Mustafa Erdem, mazot fiyatlarına yapılan zamla ilgili yazılı açıklama yaptı.

İktidarın sık sık 2002 yılı ile kıyaslama yaparak pembe tablolar çizdiğini ancak vatandaş artık bunlara inanmadığını belirten Erdem, şunları kaydetti:

"2002 yılında 1 litre mazot yıl ortalamasında 1 lira 10 kuruşmuş. Yurttaş 50 lira ile yaklaşık 45 litre mazot alıyormuş. Tek adam rejimine geçildiği 2018 yılında yine 1 litre mazot yıl ortalamasında 5 lira 80 kuruşmuş. Yurttaş 50 lira ile yaklaşık 9 litre mazot alıyormuş. Bugün hep 50 liralık mazot alan o yurttaş 1 litre mazot alamıyor. Bugün pompada gördüğümüz rakam, yalnızca bir akaryakıt fiyatı değildir; AKP iktidarının beceriksiz ekonomi yönetiminin faturasıdır."

Mustafa Erdem, brent petrol fiyatlarının yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 22 düştüğünü belirterek, pompaya yapılan zamların iktidarın iddia ettiği gibi küresel dalgalanmalardan kaynaklanmadığını ifade etti. Erdem, "1 litre akaryakıtın yaklaşık yüzde 40’ı vergi. 56,43 TL olan mazotun 22,40 TL'si ÖTV ve KDV'den oluşuyor. 50 litrelik bir depoda vatandaş bin 120 TL vergi ödüyor. Petrol fiyatı düşerken pompa fiyatlarının artması, işte AKP iktidarının yurttaşa reva gördüğü bu vergi yükünden kaynaklanmaktadır" değerlendirmesini yaptı.

"ARTIK YETER"

CHP'li Erdem, zamların yalnızca akaryakıt fiyatlarını değil, nakliye ve üretim maliyetlerini de doğrudan artırdığı için gıda, hizmet, ulaşım ve diğer tüm piyasaları etkilediğini, bu durumun halkın alım gücünü düşürdüğünü ve hayat pahalılığını artırdığını belirterek, "Yoksulluk sınırı 91 bin liraları bulmuş. Asgari ücretli ve emekliler açlık sınırının altında yaşamaya mahkum edilmiş. Çiftçi üretemez duruma gelmiş. AKP iktidarı ise ekonomi politikalarının yükünü dar ve orta gelirli vatandaşların sırtına yüklüyor. Artık yeter" ifadelerini kullandı.

Verginin adaletli bir şekilde alınması, akaryakıttaki vergi yükünün hafifletilmesi, özellikle taşıma, üretim ve tarım sektörlerinde maliyet baskılarının azaltılması gerektiğini belirten Erdem, CHP iktidarında bu sorunları köklü şekilde çözeceklerini kaydetti.