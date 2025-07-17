CHP'li Ösen’den vekillere maden yasası tepkisi: ‘Çıkarılan kömürün mü yoksa milletin mi vekili olacaksınız?’

CHP İzmir Milletvekili Seda Kâya Ösen, TBMM Genel Kurulu'nda zeytinliklerin madencilik faaliyetine açacak kanun teklifiyle ilgili konuştu.

Egeli milletvekillerine seslenen Ösen, şunları söyledi:

“Sipariş kanunlar, önce komisyonlarda, daha sonra genel kurul çatısı altında inceleniyormuş gibi yapılarak, hiçbir denetime ve takibe tutulmadan geçip gidiyor. Bu kanunlar küçük zümrelerin çıkarlarına öncelik verirken, milyonlarca vatandaşı ilgilendirmesine rağmen, insanlarımızın feryatlarına kulak tıkıyor. Ne acı bir tablo ki; milletin vekilleri, onları seçen milleti duymuyor, görmüyor, konuşmuyor.

Özellikle Ege Bölgesi’nden seçilmiş milletvekilleri zeytin ağaçlarının katliamına nasıl göz yumuyor akıl ermiyor… Bu salonda zeytin ağaçlarının kesilmesine onay verecek Egeli milletvekilleri var mı? Varsa bu vekillerin, böyle bir tasarıya evet demelerinin altında yatan motivasyon nedir, sebep nedir? Çıksınlar açıklasınlar. Ama açıklarken, Türkiye’nin 3.5 milyar dolarlık enerji ihtiyacı için zeytinlikleri keseceklerinden bahsetmesinler. Bütçesi 14 trilyon lira olan bir ülke için 3.5 milyar dolar bulunmayacak, çözülmeyecek, uğruna vatandaşlar mağdur edilecek bir para değil. O yüzden buraya çıkınca asıl derdinizin ne olduğunu anlatın. Oy istemeye gittiğiniz, oy aldığınız köyler yerle bir edildiği zaman, maden ocaklarından çıkarılan kömürlerle mi konuşacaksınız? Çıkarılan kömürün mü yoksa milletin mi vekili olacaksınız?"