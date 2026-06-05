CHP’li Övgün, Trump’ın NATO Zirvesi’ne katılım durumunun iktidara olası etkilerini anlattı: ‘Trump NATO Zirvesi’ne katılmazsa Erdoğan’ın eli zayıflar’

ABD Başkanı Donald Trump’ın 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara’da düzenlenecek olan NATO Zirvesi’ne katılımı konuşuluyor. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Trump’ın toplantıya katılacağını söyledi. CHP Cumhurbaşkanlığı'na Bağlı Kuruluşlar Politika Başkanı Barış Övgün, Trump’ın toplantıya olası katılımını Cumhuriyet’e yorumladı.

‘İKTİDAR, TRUMP’IN GELMESİNİ ÇOK İSTİYOR’

ABD basınında Trump’ın zirveye gelmeyebileceğine yönelik haberler olduğunu söyleyen Övgün, Trump’ın toplantıya katılımının ‘Erdoğan’a destek olarak yorumlanamayacağını’ anlattı. Buna karşın Övgün, Trump’ın zirveye katılmaması durumunda Erdoğan hükümetinin elinin iç kamuoyunda zayıflayacağını belirtti. Övgün, “Uluslararası ilişkilerde şu anda Türkiye’yle ABD’nin liderler bazında çok büyük bir yakınlığı var. Birbirlerine sürekli sevgi sözlükleri gönderiliyor. O yüzden bu, iktidar için iç kamuoyuna yansıtılması bakımından önemli. Yani Trump'ın gelmesi, içeride uygulanan bütün politikalarda, uluslararası ilişkilerde de Türkiye’nin yanında imajının verilmesi yönünde bir adım olarak kullanılır. Bu yüzden iktidar Trump’ın gelmesini çok istiyor” dedi.

‘GELMEMESİ BİRÇOK TARTIŞMAYI KÖRÜKLER’

Trump’ın gelememesi durumunda iktidarın iç kamuoyunda elinin sıkışabileceğini belirten Övgün, “Hayatın duracağı bir haftaya hazırlanıyor Ankara. Trump’ın gelmemesi durumunda, bunu belli kesimler çok kullanır. Siz Trump'a çok güveniyordunuz. Gittiniz onun için özel havalimanı yaptınız. Özel pist inşa ettiniz. Resmi kurumlar tatil ediliyor. Bunlar klasik bir NATO zirvesinden ziyade Trump'a yönelik adımlar aslında. O yüzden Trump'ın gelmemesi içeride birçok tartışmayı körükler. ‘Trump desteğini çekti mi?’, ‘ABD’nin Türkiye’ye yönelik yaklaşımı değişecek mi?’ gibi konular iç kamuoyunda tartışılır. Trump'ın gelmemesi, Türkiye'de iktidarın elini zayıflatabilir” diye konuştu.