CHP'li Öztürkmen’den tepki: Şirketlere vergi kıyağı emeklilerin seyyanen zammına mal oldu!

TBMM Genel Kurulu'nda CHP tarafından "Emeklilerin ekonomik sıkıntıları ile et tüketim durumlarının tespiti ve et ithalatında yaşanan usulsüzlüklerin araştırılması" önerisi AKP-MHP oylarıyla reddedildi.

Önerinin gerekçesini açıklayan CHP Grubu adına konuşan Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, şunları kaydetti:

ÖZTÜRKMEN: ULUS'TA BANYOSU, TUVALETİ KİRALIK ODALARDA YAŞAYAN YAŞAMA SAVAŞI EDEN EMEKLİLER SİZİ HİÇ Mİ İLGİLENDİRMİYOR?

"Günlerdir, haftalardır, hatta aylardır sokaklarda, meydanlarda ve bu çatı altında emekliler ve emeklilerin hakları konusunda konuşulmadık, söylenmedik bir şey kalmadı. Ama iktidarın gözü, kör, kulağı sağır, kalbi kapalı bu konuya. Duymazdan, görmezden geliyor. AKP iktidarı geldiğinde ortalama ekmeğin ağaçları asgari ücretin yüzde 36 üzerindeydi. Bugün neredeyse yüzde 40 altına düşmüş durumda. Açlık sınırı 30 bin 140 liraya dayanmış durumda. Siz ise milletin gözünün içine baka baka emekliye sadece bin TL zam öneriyorsunuz. Hiç utanmıyorsunuz. Ucuz ekmek kuyruğundaki emeklilerimiz hiç mi vicdanınıza dokunmuyor? Ulus'ta banyosu, tuvaleti kiralık odalarda yaşayan yaşama savaşı eden emekliler sizi hiç mi ilgilendirmiyor? Kirasını ödeyemediği için arabasını sırmaya çalışırken can veren emekli size hiçbir şey ifade etmiyor mu? 70 yaşında hamallık yapan yaşlılarımız sizleri utandırmayacaksa ne utandıracak? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz, geçen hafta 'en düşük emekli aylığında yapılacak düzenleme bütçemiz dengelerimiz gözetilerek yapılacak' diye konuştu. İktidar 'kaynak sorunu var' diyor ancak vergi muafiyeti, istisna ve indirim adı altında devletin bu yıl şirketlerden almaktan vazgeçtiği vergi geliri en az 2.1 trilyon lira. Yani devasa bir kamu kaynağı patronların kasasına bırakılıyor. 2.1 trilyonluk vergi kıyağı şirketlere tanınmasaydı her bir emekliye bu yıl 10 bin TL seyyanen zam yapılabilirdi. Geçen yıl bütçeden sosyal güvenlik için ayrılan ödeneğin 282 bin lirası da harcanmadı. Sadece bu ödenek bile kullanılmış olsa emekliye ayda 5 bin lira seyyanen zam yapılabilirdi."

EKMEN: BAYRAMDA TORUNLARININ CEBİNE HARÇLIK KOYAMAYAN BİR EMEKLİ FOTOĞRAFI İLE KARŞI KARŞIYIZ

Yeni Yol Grubu adına Grup Başkanvekili Mehmet Emin Ekmen, CHP Grubunun emeklilerin mevcut durumuna dair ve kredi tarım kredi kooperatiflerinin et satışına dahil vermiş olduğu önergeyi desteklediklerini belirterek "Bugün emeklilerimize baktığımızda yıllar boyu en üst limitlerle devlete sigorta primi ödedikten sonra bugün kirasını dahi tam anlamıyla ödeyemeyen, torunlarına cep haçlığı veremeyen, torunlarının karne başarısını kutlayamayan, bayramda torunlarının cebine harçlık koyamayan ve torunlarını görmek için şehir içi ulaşımdan dahi tam anlamıyla faydalanamayan bir emekli fotoğrafı ile karşı karşıyız" dedi.

"İKTİDAR, BU BÜTÇENİN 1 TRİLYONA YAKINININ NİÇİN GARANTİ ÖDEMELERE GİTTİĞİNİ AÇIKLAMIYOR"

Ekmen şu ifadeleri kullandı:

"Ömürlerini memlekete, millete, devlete hizmetle geçirmiş olan ve belli bir yaştan sonra hiç olmazsa insan onuruna yakışır bir şekilde yaşaması gereken emeklilerimizin artık haberlerini torunlarıyla kutladıkları güzel gün değil, iş kazalarıyla, hastane köşelerinde yetersiz beslenmeden kaynaklanan hastalıkla boğuşurken görüyoruz. Bir emeklimiz sokak röportajına verdiği mülakatta bir yumurtayı dahi artık paylaşmak zorunda kaldıklarını anlatıyor. Çünkü gerçekten eğer ev sahibi olmayan bir emekliyseniz elinize geçen 16 bin liranın kaç lirasını kiraya, kaç lirasını mutfağa, kaç lirasını tekstile ve kaç lirasını temel yaşam ihtiyaçları ayırabileceğinizi iktidar partisindeki milletvekillerimiz hesaplasın.

Bir başka emeklimiz sokak röportajında eşinin 500 gram kıyma aldığını, bunu da 3-4 parçaya bölerek haftada bir kıymanın aromasından faydalanarak etin ve yemeğin tadına varmaya çalıştıklarını söylüyor. Bugün kasapları gezdiğimizde daha önce kedi ve köpeğin hakkı olarak bir kenara ayrılan tavuk kırıntılarının artık kiloyla satıldığını, emeklinin ya da asgari ücretlinin veya mağdur durumdaki vatandaşlarımızın ise bu kırıntılardan alarak artık çorba, yemeğe katmak suretiyle çocuklarına etin ya da tavuğun kendisini değil sadece aromasını yedirebildikleri bir Türkiye ile karşı karşıyız. Peki bütçe sorunumuz mu var? Hayır. Emekliye 70 ek 70 milyar maliyet getirdiğini ekranlara haykıra haykıra anlatan iktidar partisi milletvekillerimiz bu bütçenin 3 trilyonunun niçin faiz ödemelerine gittiğini açıklamıyor. Bu bütçenin 1 trilyona yakınının niçin garanti ödemelere gittiğini açıklamıyor. Kamunun hala davetiyeli ihale ile bir işi olurunun çok üstünde niçin ihale ettiğini hala açık."

TÜRKOĞLU: İKTİDARA GELDİĞİNİZDE ORTALAMA EMEKLİ AYLIĞI ASGARİ ÜCRETİN YÜZDE 36 ÜZERİNDEYDİ, BUGÜN ASGARİ ÜCRETİN YÜZDE 36 ALTINA DÜŞTÜ

İYİ Parti Grubu adına Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, konuşmasında şunları kaydetti:

"İktidara geldiğinizde AK Parti ortalama emekli aylığı asgari ücretin yüzde 36 üzerindeydi. Aynı emekli maaşı bugün asgari ücretin neredeyse yüzde 36 altına düştü. Gerekçeniz ne? Bütçe dengelerini gözetiyoruz. Dengeniz batsın. Koskoca devlet bütçesi sadece emekliye para vermeyince dengelenecek. Farkında değil misiniz? Emekli artık etin adını da, tadını da unuttu. Kıymanın kilosu ortalama 800'ler, etin kilosu bin lirayı aştı. Hadi gelin bir basit hesap yapalım. 2009'da en düşük emekli maaşı 666 lira, et de 13 lira. Yani en düşük emekli maaşıyla 51 kilo et alınabiliyordu. 2026 yılında ise 18 bin 980 lira en düşük emekli aylığı kıyma 810 lira bu da 23 kilo ediyor. 51 kilo nere 23 kilo nere? Şu bin lirayı da katarsanız olup olacağı 24 kilo et. Emekliyi tamı tamına yarı yarıya yoksullaştırıp açlığa ve yokluğa yoksulluğa mahkum Ettiniz. Et ve Süt Kurumu yıllardır ucuz et diye ithalat yapıyor. Soruyorum, bu etler vatandaşın sofrasına neden gelmiyor? Bu kurumun ithal ettiği ucuz etlerin tamamını doğrudan vatandaşa neden satmıyorsunuz?"