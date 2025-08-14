CHP’li Sarı: 'Sındırgı ‘Afet Bölgesi’ ilan edilsin'

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, 10 Ağustos 2025’te meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin üçüncü gününde, Sındırgı’da yaptığı açıklamada, ilçenin "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edilmesi gerektiğini söyledi.

Deprem felaketinin ilçe ekonomisini, tarımı, hayvancılığı ve ticareti ciddi şekilde etkilediğini ifade eden CHP'li Sarı, “6,1 büyüklüğündeki deprem ilçemizi ne yazık ki çok büyük mali, ekonomik ve fiziksel sıkıntılarla karşı karşıya bıraktı" değerlendirmesinde bulundu.

"265 BİNA AĞIR HASARLI,YÜZLERCE BİNA YIKILMA TEHLİKESİNDE"

CHP’li Sarı, depremin üçüncü gününde vatandaşların hala sokakta olduğunu belirterek, "Birçok bina yıkılmak üzere bekliyor. Şu anda 265 bina ağır hasarlı ve yıkım kararı alınmış durumda. Önümüzdeki süreçte tespit edilecek yeni binalar olur mu bilmiyorum. Bir vatandaşımız canını kaybetti ve 80'in üzerinde vatandaşımız da yaralı bir şekilde hastanede tedavi görüyor. Geldiğimiz nokta itibarıyla ilçemizin ekonomik durumu, ekonomisi, tarımı, hayvancılığı ve ticareti sekteye uğramış durumda. Kırsal mahallelerimizde ve merkezde ilçe merkezimizde olmak üzere bugün genel hayatı etkileyen afet bölgesi kararı alınmasını talep ediyorum" diye konuştu.

Sındırgı'da ekonomik sıkıntılarla boğuşan vatandaşa sahip çıkılmasını isteyen Sarı, şunları kaydetti:

"Bugün vatandaşlarımızın büyük çoğunluğu hala aradan geçen 3 günün sonunda sokaklarda, çadırlarda, meydanlarda, parklarda yatmak durumunda kalıyor. Bu sürecin hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulması için bu kararın çıkarılması gerekiyor. Buradan yetkililere çağrıda bulunuyorum, Meclis'te bu konuyla ilgili önergemi ve teklifimi sunacağım ve bu kararın bir an evvel çıkarılarak burada yaşayan vatandaşların yaşamış oldukları yıkımı karşısında mağduriyetlerinin giderilmesi, ekonomik sıkıntılara çözüm olması, kredi borçlarının yapılandırılması, vergi borçlarının yapılandırılması, tarım ve hayvancılık faaliyetlerine destek sağlanması, yıkılan damların ve yıkılan evlerin yerlerine bir an evvel tahsis edilerek yeni binaların yapılması için bu kararın çıkarılması ve bu resmi çatı altında da bir güvence ile bir garantör olarak. Bu kararla bu uygulamaların bir an evvel hayata geçirilmesini bekliyoruz."