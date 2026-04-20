CHP'li Sevgi Kılıç: 'Vatan Emniyet'te İşkence ve kötü muamele beyanları tutanağa geçirilmiyor'

CHP Gençlik ve Spor Politika Kurulu Başkanı Sevgi Kılıç, sosyal medya hesabından İstanbul Vatan Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltında bulunan gençlere ilişkin açıklama yaptı.

Kılıç, şu ifadeleri kullandı:

"Vatan Emniyet'te gözaltındaki 79 genç arkadaşımızdan biri kafasından darbe aldı. İsmi ifade sıralamasından çıkarılmış, avukatıyla da görüştürülmüyor. 'İşkence' ve kötü muamele beyanlarını tutanağa geçirmeyi memurlar reddediyor. Bakın tekrar ediyorum: 'İşkence' ve kötü muamele beyanı yazdırılmıyor. Suç işliyorsunuz! Müdafi ile görüşme hakkını sağlayın, beyanları eksiksiz tutanağa geçirin. Bu hukuksuzluğa derhal son verin."