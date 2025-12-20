CHP'li Sezgin Tanrıkulu’ndan Kandıra Cezaevi ziyareti: 'Demirtaş ve Yüksekdağ Kürt meselesinin rehinesidir'

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Kocaeli Kandıra Cezaevi'nde tutuklu bulunan Figen Yüksekdağ ve İBB davasından yargılananları ziyaret etti.

Ziyaretinin ardından Kandıra Cezaevi'nin önünde basın açıklaması yapan Tanrıkulu, Figen Yüksekdağ'ın 2016 yılından itibaren tutuklu olduğunu belirterek, açıklamasına şu şekilde devam etti:

"AİHM KARAR VERDİ"

"Hakkında verilen bir karar var. Ancak İstinaf Mahkemesi, İstinaf Dairesi, henüz incelemesini yapmadı Selahattin Demirtaş ile birlikte. Tabi başka tutuklu siyasetçiler de var o dosyada. Ancak Figen Yüksekdağ'la ile ilgili de 2023 yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, tutukluluğu konusunda ve yargılandığı dosyayla ilgili olarak ağır bir mahkumiyet kararı verdi. Türkiye'yle ilgili ve derhal serbest bırakılmasına hükmetti.

Selahattin Demirtaş'la ilgili olarak birden fazla AİHM kararı var. Ancak hükümet bu kararlara maalesef uymadı şimdiye kadar ve gereğini yerine getirmedi. Hukuksuz bir biçimde, siyaseten sadece Türkiye'nin Kürt meselesinin rehinesi olarak tutuklu tutuluyor cezaevinde. Tam da bu süreçte yargının bu direncinden vazgeçmesi gerekirken, AİHM kararına uyulmayarak bu tutukluk hali bilerek ve isteyerek devam ettirilmektedir. Bu süreçler bu şekilde devam ettiği için de maalesef Türkiye'nin Kürt meselesinde yürütülen bu sürece de yurttaşlarımızın beklenen güveni oluşmuyor.

Ben buradan hükümete sesleniyorum: Hem Selahattin Demirtaş hem Figen Yüksekdağ hem de diğer siyasetçiler Kürt meselesinin rehinesidirler. Bu kararı yargı vermedi, siyaset kurumu verdi. Bu tutuklama kararları Adalet ve Kalkma Partisi’nin karar alma mercilerinden çıkmıştır ve bu nedenle halen devam etmektedir. Bu sebeple, öncelikle siyaset kurumuna, ardından da yargıya bir kez daha sesleniyorum: Bu hukuksuzluğu giderin ve bir an önce tahliye edilmeleri yönünde bir tutumu, bir siyasi tutumu mutlaka alın."