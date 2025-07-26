CHP'li Tanal: 'Şanlıurfa’da çalışma saatleri sıcaklıklar nedeniyle yeniden düzenlenmeli'

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

“Şanlıurfa’da çalışma saatleri acilen yeniden düzenlenmelidir. Bu bir hukuki zorunluluk. Şanlıurfa’da 55 dereceye ulaşan ekstrem sıcaklıklar, Anayasa’nın 17. maddesinde güvence altına alınan yaşam hakkını ve 50. maddesinde düzenlenen sağlıklı, güvenli çalışma koşulları hakkını tehdit etmektedir. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 4. ve 13. maddeleri uyarınca, işverenler çalışanların sağlığını tehdit eden koşullarda riskleri ortadan kaldırmak ve gerekli önlemleri almakla yükümlüdür. Bu kapsamda; çalışma saatlerinin hava şartlarına göre yeniden düzenlenmesi, gerekirse sabah erken ya da akşam saatlerine kaydırılması, özellikle açık alanda ve ağır işlerde çalışanlar için koruyucu önlemlerin artırılması, hukuki bir zorunluluk haline gelmiştir. İdarenin görevi, halk sağlığını ve çalışanların can güvenliğini korumaktır. Aksi durumda doğacak zararların sorumluluğu, gerekli tedbirleri almayan kamu ve özel sektör işverenleri ile yetkili kamu kurumlarına ait olacaktır.”