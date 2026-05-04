CHP'li Tanrıkulu, Bakan Gürlek'e avukatlara yönelik saldırıları sordu: 'Yaralama ve öldürme olaylarının sayısı nedir?"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, avukatlara yönelik saldırılara ilişkin Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi verdi. Tanrıkulu önergesinde, "Son 10 yıl içerisinde Türkiye genelinde avukatlara yönelik gerçekleşen saldırı, yaralama ve öldürme olaylarının sayısı nedir? Bu olayların yıllara göre dağılımı nasıldır? Avukatlara yönelik şiddet olaylarına ilişkin Bakanlığınızca tutulan özel bir veri tabanı bulunmakta mıdır" diye sordu.

Soru önergesinin gerekçesinde Bursa'da 26 yaşındaki avukat Hatice Kocaefe'nin silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmesinin savunma makamına yönelik şiddetin ulaştığı boyutu bir kez daha gözler önüne serdiği belirtilen Tanrıkulu, "Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan tarafından da ifade edildiği üzere, bu tür saldırıların münferit olmadığı; aksine avukatlık mesleğinin itibarsızlaştırılması, avukatların müvekkilleriyle özdeşleştirilmesi ve yargıya duyulan güvenin zayıflatılması gibi yapısal sorunlardan kaynaklandığı değerlendirilmektedir. Nitekim daha önce de kamu avukatı Zekeriya Polat’ın Yalova’da görev yaptığı kamu binasında öldürülmesi gibi olaylar, avukatlara yönelik şiddetin süreklilik arz ettiğini ortaya koymaktadır" ifadeleri kullanıldı.

''YARALAMA VE ÖLDÜRME OLAYLARININ SAYISI NEDİR?''

Tanrukulu'nun, Gürlek’ın yanıtlamasını istediği sorular şöyle:

"Son 10 yıl içerisinde Türkiye genelinde avukatlara yönelik gerçekleşen saldırı, yaralama ve öldürme olaylarının sayısı nedir? Bu olayların yıllara göre dağılımı nasıldır? Avukatlara yönelik şiddet olaylarına ilişkin Bakanlığınızca tutulan özel bir veri tabanı bulunmakta mıdır? Bulunuyorsa kamuoyuyla neden düzenli olarak paylaşılmamaktadır? Hatice Kocaefe’nin öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmanın mevcut durumu nedir? Olayın tüm failleri yakalanmış mıdır? Avukatların görevleri nedeniyle hedef alınmasını önlemek amacıyla bugüne kadar hangi somut yasal ve idari tedbirler alınmıştır? Türkiye Barolar Birliği tarafından 5 Nisan 2022 tarihinde avukatlara yönelik şiddetin araştırılması amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulması talebinin reddedilmesinin gerekçesi nedir? Bakanlığınız bu yönde yeni bir girişimde bulunmayı planlamakta mıdır?

Avukatlara yönelik saldırıların, Ceza Muhakemesi Kanunu kapsamında katalog suçlar arasına alınarak doğrudan tutuklama nedeni sayılması yönünde bir düzenleme yapılması planlanmakta mıdır? Adliye binalarında ve avukatların görevlerini icra ettikleri alanlarda güvenliğin artırılması için yeni bir eylem planı hazırlanmakta mıdır? Avukatların müvekkilleriyle özdeşleştirilmesine yol açan söylem ve uygulamaların önüne geçilmesi için Bakanlığınızca yürütülen herhangi bir farkındalık veya eğitim çalışması bulunmakta mıdır? Yargı görevlilerine yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin bütüncül bir ulusal strateji hazırlanması planlanmakta mıdır? Son yıllarda avukatlara yönelik şiddet olaylarında artış olduğu yönündeki değerlendirmelere katılıyor musunuz? Bu artışın temel nedenleri nelerdir?"