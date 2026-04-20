CHP'li Tüm 'bireysel silahlanma' diyerek uyarmıştı

25 ve 26. Dönem CHP Balıkesir Milletvekili ve önceki dönem Yurt Dışı Örgütlenmeden Sorumlu Parti Meclisi Üyesi Mehmet Tüm'ün vekilliği döneminde yaptığı bireysel silahlanma uyarılarının karşılıksız kalması yaşanan okul katliamlarıyla birlikte yeniden gündeme geldi.

Tüm, milletvekilliği döneminde yaptığı konuşmalarda bireysel silahlanmanın kontrol altına alınmaması halinde toplumsal güvenliğin ciddi risk altına gireceğini vurgulamıştı. Silaha erişimin kolaylaşmasının ileride telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğuracağını belirten Tüm, yetkilileri defalarca önlem almaya çağırmıştı.

OKUL KATLİAMLARI TARTIŞMAYI YENİDEN ALEVLENDİRDİ

Son dönemde yaşanan okul saldırıları, bireysel silahlanmanın geldiği noktayı gözler önüne serdi. Güvenli olması gereken eğitim ortamlarında dahi silahlı saldırıların yaşanması, sorunun boyutunu bir kez daha ortaya koydu.

Mehmet Tüm’ün yıllar önce yaptığı uyarılar, bireysel silahlanma konusunda atılması gereken adımların gecikmesinin bedelini bir kez daha anımsattı.