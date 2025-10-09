CHP'li Umut Akdoğan ünlülere yapılan operasyonu TBMM'ye taşıdı: Bu isimler neye göre seçildi?

İstanbul’da dün sabah gerçekleştirilen şafak operasyonuyla ünlü isimler ifade ve kan örneği vermek üzere evlerinden alındı. Operasyon kapsamında Demet Evgar, Kubilay Aka, Özge Özpirinçci, Birce Akalay ve toplamda 19 ünlü isim İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Yetkililer, yapılan işlemlerin gözaltı olmadığını, yalnızca ifade alma süreci olduğunu açıkladı. Ünlüler, işlemler tamamlandıktan sonra serbest bırakıldı.

Yaşanan gelişmelerin ardından CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, konuyu Meclis’e taşıdı ve TBMM’ye “Uyuşturucu kullanımının araştırılması ve ünlülere yönelik uygulamalar” başlıklı bir soru önergesi verdi. Akdoğan, şafak operasyonunun gerekçesini ve yöntemin hukuki dayanağını sorguladı.

Akdoğan, operasyonla ilgili dikkat çeken noktaları şöyle aktardı:

“Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda garip noktalar var. Gözaltı mı yaptınız, yoksa sadece ifadeye mi çağırdınız? Sabahın köründe evlere adli kolluk gönderilmesi ne anlama geliyor? Ceza hukukunun insanlık ilkesini hiçe sayıyorsunuz. Bu operasyonun gündem değiştirme amacı taşıdığı açık.”

“Bu ünlülerin çoğu politik konularda görüşlerini açıklayan kişiler. Bu durum tesadüf mü?”

“Masumiyet karinesini ve lekelenmeme hakkını ihlal ettiniz. Hamile olanlar, sigara içmeyenler de dahil olmak üzere kişiler, basına yansıtılan haberlerle kamuoyunda şüpheli pozisyonuna düşürüldü.”