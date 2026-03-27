CHP’li Uzun'dan 3 bin lirayı bulan ehliyet yenileme ücretlerine tepki: ‘Tahsilat kapısı oldu’

1 Ocak 2016’da verilmeye başlanan yeni tip sürücü belgelerinde B sınıfı dahil çok sayıda ehliyet için geçerlilik süresi 10 yıl olarak belirlendi. Bu nedenle ilk verilen yeni tip ehliyetlerin süresi 2026 itibarıyla dolmaya başladı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün yayımladığı tarifeye göre yeni tip sürücü belgesinin yenileme bedeli bugün 2 bin 115 TL. Buna sağlık raporu ve biyometrik fotoğraf gideri de eklendiğinde, vatandaş basit bir yenileme işlemi için yaklaşık 3 bin liraya yaklaşan bir maliyetle karşı karşıya kalıyor.

Duruma tepki gösteren CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, “Vatandaş zaten geçim sıkıntısı altında yaşam mücadelesi veriyor. İktidar şimdi de ehliyet yenileme adı altında yeni bir ödeme kalemi yaratıyor. Zorunlu bir belgenin maliyetinin 30-40 katına 2115 TL’ye vatandaşa dayatılması ve birinci basamak sağlık hizmetinin ücretsiz olması ilkesini korumak yerine, aile hekimliğini ücretli rapor kapısına çevirmek kabul edilemez. Bu anlayıştan vazgeçilmeli; ehliyet yenileme bedelleri ve zorunlu rapor ücretleri kaldırılmalı ya damakul seviyeye çekilmelidir” dedi.